Başkan Topaloğlu: “Kemer’e değer katmaya devam ediyoruz”

Olbia Parkı’nın yeniden düzenlenme çalışmalarını başkan Topaloğlu, yerinde inceledi. Topaloğlu, “Kemer’e değer katmaya devam ediyoruz” dedi.

Kemer Belediyesi Mustafa Ertuğrul Aker (Olbia) Parkına yeniden hayat verdi. Yapılan peyzaj düzenleme çalışmaları ile parkın içerisinde ağaçlar korundu ve yeşil alan miktarı çoğaltıldı. Kemer Belediyesi tarafından işletilecek olan Deniz Cafe de modern görünümü ile hizmete hazır hale getirildi. Kafenin sahile yakın olmasıyla birlikte, ilçeye tatil için gelen misafirlere ve Kemerli vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet verilmesi amaçlanırken, parkın içerisinde yürüyüş yolları yenilendi. Birbirinden farklı renkler ile bezenen Epdm kaplamalı çocuk parkı da çocukların vazgeçilmez olanı oldu. Bu arada Parkın sahile yakın olan alanına da daha önce Atatürk Parkı önünde yer alan Pegasus heykeli taşınarak konuldu. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Başkan Yardımcıları Emin Gül ve Baki Yalın ve birim müdürleri ile çalışmalarda sona gelinen parkta incelemelerde bulundular.



“Yeşile her zaman için önem veriyoruz”

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu yaptığı açıklamasında Kemer’e değer katmaya devam ettiklerini belirterek, çalışmalar boyunca vatandaşlara verdikleri rahatsızlık için özür diledi. Başkan Topaloğlu “Kemer halkına biraz rahatsızlık verdik, kendilerinden özür diliyoruz. Parkımızın önceki halini herkes çok iyi biliyor. Geriye dönüp anlatmaya gerek yok. Yeşile her zaman için önem veriyoruz. Bundan sonra iklimler değişti. Yeşile daha çok önem vermemiz gerekiyor. Parkımızda artık sona doğru geldik. Kemer’e değer katmaya devam ediyoruz. Kemer halkı bize güvenmeye devam etsin. Çocuk parkımız Epdm kaplama. Çocukların sevdiği renkler ile birlikte parkımızı parkımız herkes tarafından görülmeye değer bir yer olacak” dedi.



“Deniz Cafe vazgeçilmez bir nokta olacak”

Deniz Cafe’nin vatandaşların vazgeçilmez bir buluşma alanı olacağına da dikkat çeken Başkan Topaloğlu,“ Deniz Cafe, adı üzerinde şu anda denize en yakın olan bir tesisimiz. Vatandaşımız gelecek burada çayını, kahvesini içecek yemeğini yiyecek, denizi seyredecek . Çok güzel oldu. Yan taraftaki yolumuzu da tekrar yapıyoruz. Şu anda ekiplerimiz oraya mermer döşüyorlar. İki haftaya kadar tam anlamıyla Olbia parkımız yan yolları ve tüm alanları ile vatandaşlarımızın hizmetinde olacak” dedi.



“1 Haziran itibarı ile normalleşmeyi bekliyoruz”

Yeni normalleşmeleri beklediklerini de dile getiren Başkan Necati Topaloğlu, “ 1 Haziran ile yeni normalleşmeyi bekliyoruz. Normalleşmeden sonra bu hafta içerisinde sevindirici haberi bekliyoruz. Esnafımız, biz ve tüm Türk milleti çok daraldık. İnşallah önümüzdeki iki hafta her şeyin normale döneceğini düşünüyorum. Esnaf arkadaşlarımız bu süreçte çok sabır ettiler. Onlara ve tüm turizmci arkadaşlara hayırlı sezonlar diliyorum. Malum geçim kaynağımız turizm. İnşallah her şey çok güzel olacak “diye konuştu.

