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Kayıp kampçı, dronla aranıyor (2)

DHA

Kayıp kampçı, dronla aranıyor (2)


'6 YILDIR HEM DAĞ TIRMANDIK HEM DE DOĞA YÜRÜYÜŞLERİ YAPTIK'
Kamp için geldiği Antalya'nın Kemer ilçesinde kaybolan ve 8 gündür aranan Mustafa Yıldırım'ın, Zonguldak'ta yaşadığı ve maden işçisi emeklisi olduğu öğrenildi. Kervan 41 Doğa Sporları Grubu ile 6 yıldır Türkiye'nin birçok noktasında doğa yürüyüşlerine çıktığı belirtilen Mustafa Yıldırım'ın, Kemer'deki Likya Yolu'nun 5 etabını da 2 kez tamamladığı kaydedildi. Kervan 41 Doğa Sporları Grubu'nun kurucusu Nurten Aktaş, birlikte yıllardır doğa yürüyüşüne çıktıkları Mustafa Yıldırım'ın kayıp ihbarını jandarmaya kendisinin verdiğini söyledi. Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Nurten Aktaş, "Burada Mustafa Yıldırım için bulunmaktayız. Biz İzmit'ten geldik, Kervan 41 Doğa Sporları Grubuyuz. Arkadaşımız bizimle birlikte yürürdü. 6 yıldır birlikte hem dağ tırmandık hem de doğa yürüyüşleri yaptık. Doğayı bilen bir insan kesinlikle koklar doğayı. Evet bazen fotoğraf sevdasına uç yerlere gider, arada kaybolur ama mutlaka doğayı bilir ve bizi bulur öyle bir arkadaşımızdır" dedi.
'23 GÜN SONRA BANA DÖNMEDİ'
Mustafa Yıldırım'ın koronavirüs aşılarını yaptırdığını ve kendisine 'Biraz nefes almak için buradayım' dediğini anlatan Nurten Aktaş, "'Kamp yapıyorum haberin olsun, dağa tırmanmayacağım. Sadece dinlenmek ve fotoğraf çekmek amaçlı geliyorum' dedi. Gideceği yerleri de bana öylesine geçti. İşte 'Maden Koyu, Olimpos gibi yerlerde keyif yapacağım, birazcık da fotoğraf çekeceğim' dedi. Sonrasında ben onu aradım 23 gün sonra ama bana dönmedi. Mustafa'nın bana dönmemesi diye bir şey söz konusu değil. Mustafa öyle sorumlu bir insandır. Dönmeyince ben şüphelendim, kaldığı pansiyonu aradım. Pansiyonda da '3 gündür yok' dediler. Sonra jandarmaya haber verdik ve arama başlatıldı. Biz de arkadaşım Hülya ve Nesrin kalktık, geldik" diye konuştu.
'MUSTAFA SORUMSUZ BİR İNSAN DEĞİL'
Mustafa Yıldırım'ın bulunması için dua beklediklerini kaydeden Nurten Aktaş, şöyle devam etti:
"Ama sosyal medyada bazı şeyler görüyoruz kaybolmasıyla ilgili. 'Kayboldu, kendi başına solo tırmanış yaptı, dağa çıktı. Doğayı bilmeyen insanın burada ne işi var' gibi sözlerden inciniyoruz. Çok rica ediyoruz, bazı şeylerden pirim çıkartmaya çalışmasın kimse. İncitici oluyor. Çünkü Mustafa öyle sorumsuz bir insan değil. Ağrı Dağı'na gittik '4 bin 200 burası benim zirvem dedi' ve döndü. Mustafa haddini bilen, doğayı tanıyan insan ve lütfen tüm yakınları onu tanıyan herkes dua etsin onu bulalım."DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Kemer Levent YENİGÜN
2021-05-31 14:24:29

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