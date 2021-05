Dünya genelinde her şey dahilde en iyi 5 otelden 4'ü Türkiye'den seçildi Türkiye, her şey dahilde Avrupa’nın en güçlü ülkesi

Travel Book'un Avrupa'daki en iyi 25 her şey dahil oteli belirlediği anketinde, ilk 5'teki 4 otel Türkiye'den seçildi. Listenin ilk 10'unda ise Türkiye'den 6 otel yer aldı. Turizmci Recep Yavuz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Türkiye dünya turizminde bir 'her şey dahil ülkesi' olarak anılıyor” dedi.

Turizmci Recep Yavuz, çevrimiçi turizm portalı Travel Book'un, Avrupa'daki 'En iyi 25 her şey dahil oteli' belirlemek için okuyucularıyla yaptığı anket sonuçlarını paylaştı. Okuyucuların seçtiği ilk 5 otelin 4'ünün Türkiye'den olduğunu belirtti. Yavuz, Türkiye'ye uçuşların kısıtlı olduğu İspanya, Yunanistan ve Portekiz'in sürekli pompalandığı ve korona endişesinin devam ettiği bu süreçte turistin tercihlerinin değişmediğini söyledi.



“Antalya bu konuda dünyanın en önemli destinasyonu”

Antalya’nın bu konuda dünyada en iyi destinasyon olduğunu söyleyen Turizmci Recep Yavuz, Sevsek de sevmesek de bir gerçeği tekrar teyit eden bir sonuç. Türkiye, 'her şey dahil' sistemde Avrupa'nın en güçlü ülkesi, Antalya da bu konuda dünyanın en önemli destinasyonu. Bu gerçekle ne yapacağımıza biz karar verelim. Sistemi tekrar gözden geçirir revize mi ederiz, kusurlu yanlarını eleyerek yeniden mi yazarız, başka imkanlarla harmanlayıp dünya turizmine yeni bir ürün mü sunarız, bizim gelecekteki konumuz olmalıdır" dedi.



“20 bin kişi hayır dedi”

Ankette 'Her şey dahil tercih eder misiniz' diye de sorulduğunu belirten Yavuz, "Yaklaşık 30 bin okuyucunun 20 bini 'hayır' yanıtı vermiş. Bu cevabı verip yine 'her şey dahil' oteli tercih edenleri bir kenara bırakarak, gerçekten kalabalıktan uzak, dinlenme, daha sakin ve huzurlu tatil konusunda hassasiyet taşıyan kitlenin de az olmadığını hesaba katarak düşünmek gerek" diye konuştu.



“Türkiye dünya turizminde bir 'her şey dahil ülkesi' olarak anılıyor”

Türkiye dünya turizminin 'her şey dahil ülkesi' olarak anılıyor diyen Yavuz, "Türkiye dünya turizminde bir 'her şey dahil ülkesi' olarak anılıyor. Turist de bunu böyle biliyor ve zaten yıllardır da test ediyor ve hatta talebi de o yönde. Talep o yönde olunca yeni tesisler de 'her şey dahil'e kilitleniyor. Korona sürecinde de sanırım sistem ana hatlarıyla devam ediyor. Diğer tatil ülkeleri sistemi kopyalayıp uygulamaya çalışsalar da pek başarılı oldukları söylenemez" şeklinde konuştu.



“Türkiye’de yer alan 6 otelin 5’i Antalya’dan”

En iyi 25 her şey dahil otel içinde ilk 10'da Türkiye'den yer alan 6 otelin 5'i Antalya'dan. 2'nci sırada Seven Seas Hotel Blue SideAntalya, 3'üncü sırada Sherwood Dreams Resort BoğazkentAntalya, 4'üncü sırada Xanadu Island TurgutreisMuğla, 5'inci Sirene Belek Hotel KadriyeAntalya, 8'inci sırada Liberty Hotels LaraAntalya, 9'uncu sırada Güral Premier BelekAntalya yer alıyor.

