Antalya’da aniden bastıran sağanak yağış, vatandaşı hazırlıksız yakaladı

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Antalya’da aniden bastıran sağanak yağış, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Güneşli hava yerini aniden yağmura çevirince vatandaşlar çareyi kaçmakta buldu.

Turizm kenti Antalya’da haftalardır etkisini sürdüren sıcak ve nemli hava, öğleden sonra yerini sağanak yağışa bıraktı. Aralıklarla gök gürültülü devam eden yağış karşısında vatandaşlarda hazırlıksız yakalandı. Bir anda bastıran yağış karşısında, bazı vatandaşlar kaçarken bazıları da yağmur altında ıslanmayı tercih etti. Yağışın yarında gök gürültülü olarak devam etmesi öngörülüyor.

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