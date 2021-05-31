Beyzbol sopasıyla dövülen trans birey, ağır yaralandı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da trans birey S.A. (39), aynı apartmanda oturan trans birey ve erkek arkadaşı tarafından beyzbol sopasıyla dövüldü. Ağır yaralanan S.A., hastanede tedaviye alındı.
Olay, saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi 48 Sokak'ta meydana geldi. 'Cemre' adını kullanan trans birey S.A., aynı apartmanda oturan trans birey S.K. ve erkek arkadaşı tarafından beyzbol sopasıyla dövüldü. Kanlar içinde kalan S.A., arkadaşları tarafından çağrılan ambulans ile Antalya Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan S.A., acil servisteki müdahalesinin ardından yoğun bakım ünitesine alındı.
Polis, olayın ardından kaçan S.K. ve erkek arkadaşını bulmak için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2021-05-31 17:19:06
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