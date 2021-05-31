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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Yücel’e eğitime destek teşekkürü

İHA

Başkan Yücel’e eğitime destek teşekkürü

Alanya Sakine Nesibe Zamanoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Ebru Bezci, okula verdiği maddi ve manevi destek adına Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.
Göreve geldiği günden bu yana okullar yaptıran ve mevcut okullara tamir, parke, duvar, boya, bank, oyun gurubu vb. birçok maddi destek sağlayan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e okul müdürlerinden teşekkür ziyaretleri gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda, 80 öğretmen ve 150 öğrenciye ev sahipliği yapan Sakine Nesibe Zamanoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Ebru Bezci, plaket ve öğrencilerle yaptıkları Atatürk heykelini, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’i ziyaret ederek kendisine takdim etti.
“Hiç talebimiz geri çevrilmedi"
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in okullarıyla alakalı her türlü taleplerine ivedilikle cevap verdiğinin altını çizen Alanya Sakine Nesibe Zamanoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Ebru Bezci, “Okulumuzun arka cephesinde öğrencilerimiz için tehlike arz edebilecek uçurum boyutundaki bölgeye, Alanya Belediyesi ekipleri yeni duvar örerek tehlikeyi ortadan kaldırdı. Bunun yanında okulumuzun elektrik, su, boya, parke ve tamirat gibi birçok unsurda taleplerimizle Başkanımız ve ekibi ivedilikle ilgileniyor. Kendisine ve ekibine okulum ve öğrencilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
Yücel: “Eğitime desteğimiz devam edecek”
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, öğrencilerin yaptığı Atatürk büstü ve plaketin kendisi adına çok anlamlı olduğunu ifade ederek şunları söyledi, “Alanya Belediyesi olarak okullarımızın, öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin her zaman yanındayız. Onların talebi bizler için her zaman öncelikli konumunda. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da Alanya’mızın dört bir yanında eğitime desteğimiz koşulsuz devam edecek.”

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