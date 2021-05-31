Hazırlık maçı: Türkiye: 0 - Gine: 0 (İlk yarı)

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A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesi Gine ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı 00 eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar(İlk yarı)

10.dakikada Saidou Sow'un savunmadan gönderdiği uzun pasa hareketlenen Jose Kante, sağ kanattan kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kante'nin vuruşunda top yandan dışarı gitti.

20. dakikada Mert Müldür, ceza alanı içinde kaleci Keita ile karşı karşıya kaldı. Keita meşin yuvarlağı ayaklarıyla önledi.

26. dakikada Cengiz Ünder'in pasında topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün ceza sahası yayından vuruşu Mamadou Kane'nin müdahalesi ile uzaklaştı.

33. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Cengiz Ünder'in ceza alanına gönderdiği ortasında arka direkte Ozan Kabak'ın kafa ile indirdiği topu Saidou Sow müdahale ederek uzaklaştırdı.



Stat: Antalya

Hakemler: Aliyar Aghayev x, Zeynal Zeynalov x, Akif Amirali x

Türkiye: Mert Günok xx, Mert Müldür xx, Kaan Ayhan x, Ozan Kabak x, Rıdvan Yılmaz x, Mahmut Tekdemir x, İrfan Can Kahveci x, Dorukhan Toköz x, Cengiz Ünder xx, Abdülkadir Ömür x, Enes Ünal x

Yedekler: Uğurcan Çakır, Gökhan Akkan, Merih Demiral, Taylan Antalyalı, Okay Yokuşlu, Halil Akbunar, Kenan Karaman, Halil Dervişoğlu, Umut Meraş, Efecan Karaca, Orkun Körkçü, Kerem Aktürkoğlu

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Gine: Keita xx, Mohamed Ali Camara x, Saidou Sow x, Pogba x, Pa Konate x, Mamadou x, Sylla x, Cisse x, Ibrahıma Conte x, Barry x, Jose Kante xx

Yedekler: Mohamed Camara, Moussa Camara, Ibrahıma Sory Conte, Aguibou Camara, Ibrahima Camara, Ousmane Kante, Ahmed Mendes Moreira, Demba Camara, Komso Mara

Teknik Direktör: Didier Six

Sarı kart: Mohamed Ali Camara (Gine)

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