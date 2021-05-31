Koronavirüs salgınında can kaybı 47 bin 527'ye yükseldi



ANKARA, (DHA)SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 219 bin 461 testte, 6 bin 493 vaka ile 596 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 122 kişi ile toplam can kaybı 47 bin 527'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 219 bin 461 testte 6 bin 493 vaka, 596 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 122 kişi hayatını kaybederken, 9 bin 582 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 54 milyon 139 bin 309, toplam vaka sayısı 5 milyon 249 bin 404, toplam vefat sayısı 47 bin 527, toplam ağır hasta sayısı 1339, toplam iyileşen hasta sayısı ise 5 milyon 114 bin 624 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 2,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,8, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 27,6, ortalama temaslı tespit süresi 7.5 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı. DHA-Sağlık Türkiye-Antalya ANKARA,(DHA)

2021-05-31 21:02:56



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