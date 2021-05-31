Hazırlık maçı: Türkiye: 0 - Gine: 0 (Maç sonucu)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hazırlık maçı: Türkiye: 0 - Gine: 0 (Maç sonucu)

İHA

Hazırlık maçı: Türkiye: 0 - Gine: 0 (Maç sonucu)

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi Antalya'da Gine ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadele 00 eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar(İkinci yarı)
55. dakikada Barry ceza sahası içinde kaleci Mert ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak Mert’e çarparak auta gitti.
56. dakikada Ibrahima Conte’nin köşe vuruşunda Mamadou’nun gelişine şutunu kaleci Mert kornere çeldi.
67. dakikada Cengiz Ünder’in pasında penaltı noktasına yakın yerde topla buluşan Kenan Karaman’ın vuruşu az farkla üstten auta gitti.
72. dakikada Okay Yokuşlu’nun ceza sahası dış sol çaprazından, sağ arka direğe doğru kestiği ortaya gelişine vuran Mert Müldür’ün sert şutu az farkla üstten dışarıya çıktı.
80. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Cengiz Ünder'in ceza alanına gönderdiği ortasında Kamso Mara'nın ters kafa vuruşu üst direkten geri döndü.
82. dakikada uzun pasla ceza alanına giren Kenan Karaman’ın sol çaprazdan sert şutunu kaleci Keita kornere çeldi.
85. dakikada Halil Dervişoğlu’nun ceza yayı üzerinden plase vuruşu az farkla yandan auta gitti.
89. dakikada Orkun Körkçü’nün ceza alanı dışından vuruşunu kaleci Keita çıkardı.
90+1. dakikada Halil Dervişoğlu’nun ceza alanı içinden yerden vuruşu son anda defansa çarparak az farkla üstten kornere gitti.

Stat: Antalya
Hakemler: Aliyar Aghayev xx, Zeynal Zeynalov xx, Akif Amirali xx
Türkiye: Mert Günok xx, Mert Müldür xx, Kaan Ayhan xx, Ozan Kabak xx (Efecan karaca dk. 86 ?), Rıdvan Yılmaz xx, Mahmut Tekdemir xx (Taylan Antalyalı dk. 86 ?), İrfan Can Kahveci x (Kenan Karaman dk. 46 xx), Dorukhan Toköz x (Halil Dervişoğlu dk. 65 x), Cengiz Ünder xx, Abdülkadir Ömür x (Orkun Körkçü dk. 46 xx), Enes Ünal x (Okay Yokuşlu dk. 65 x)
Yedekler: Uğurcan Çakır, Gökhan Akkan, Merih Demiral, Halil Akbunar, Umut Meraş, Kerem Aktürkoğlu
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Gine: Keita xx, Mohamed Ali Camara xx, Sow xx, Pogba xx (Ousmane Kante dk. 82 ?), Pa Konate xx (Ahmet Mendes Moreira dk. 65 x), Mamadou xx, Sylla xx (Aguibou Camara dk. 71 ?), Cisse xx, Ibrahima Conte xx, Barry xx (Kamso Mara dk. 65 x), Jose Kante xx (Demba Camara dk. 71 ?)
Yedekler: Mohamed Camara, Moussa Camara, Ibrahıma Sory Conte, Aguibou Camara, Ibrahima Camara
Teknik Direktör: Didier Six
Sarı kart: Mohamed Ali Camara(Gine)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye - Gine (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Türkiye - Gine (EK FOTOĞRAFLAR)
Koronavirüs salgınında can kaybı 47 bin 527'ye yükseldi
YEREL HABERLER Koronavirüs salgınında can kaybı 47 bin 527'ye ...
Hazırlık maçı: Türkiye: 0 - Gine: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Hazırlık maçı: Türkiye: 0 - Gine: 0 (İlk yarı)
Türkiye - Gine (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Türkiye - Gine (FOTOĞRAFLAR)
Hazırlık maçı: Türkiye: 0 - Gine: 0 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Hazırlık maçı: Türkiye: 0 - Gine: 0 (Maç devam ...
Antalyaspor'da yeni Başkan Aziz Çetin oldu
YEREL HABERLER Antalyaspor'da yeni Başkan Aziz Çetin oldu
Antalyaspor'un yeni başkanı, Aziz Çetin
YEREL HABERLER Antalyaspor'un yeni başkanı, Aziz Çetin
Yıldırım düşen palmiye ağaçları alev alev yandı Antalya’da şaşkınlık oluşturan görüntü Yağan yağmur altında ağaçlar böyle yandı
YEREL HABERLER Yıldırım düşen palmiye ağaçları alev alev ...
Serik Belediyespor Kaptan Sinan Kalaycı ile yeniden anlaştı
YEREL HABERLER Serik Belediyespor Kaptan Sinan Kalaycı ile yeniden ...
Başkan Yücel’e eğitime destek teşekkürü
YEREL HABERLER Başkan Yücel’e eğitime destek teşekkürü
Beyzbol sopasıyla dövülen trans birey, ağır yaralandı
YEREL HABERLER Beyzbol sopasıyla dövülen trans birey, ağır yaralandı
Antalya'da 5 dakika süren sağanak, trafiği felç etti
YEREL HABERLER Antalya'da 5 dakika süren sağanak, trafiği felç etti
Antalya’da aniden bastıran sağanak yağış, vatandaşı hazırlıksız yakaladı
YEREL HABERLER Antalya’da aniden bastıran sağanak yağış, vatandaşı ...
Antalya'da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Antalya'da trafik kazası: 2 yaralı
Amaç nitelikli cadde ve sokaklar
YEREL HABERLER Amaç nitelikli cadde ve sokaklar
Antalya'da park halindeki otomobilde yangın maddi hasara neden oldu
YEREL HABERLER Antalya'da park halindeki otomobilde yangın maddi ...
Başkan Böcek, “Turizme desteğimiz sürecek” ANTAB Mayıs ayı meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Başkan Böcek, “Turizme desteğimiz sürecek” ANTAB ...
Ailesiyle birlikte karavanla tatile gelen Fransız: Türkiye bir cennet
YEREL HABERLER Ailesiyle birlikte karavanla tatile gelen Fransız: ...
Dünya genelinde her şey dahilde en iyi 5 otelden 4'ü Türkiye'den seçildi Türkiye, her şey dahilde Avrupa’nın en güçlü ülkesi
YEREL HABERLER Dünya genelinde her şey dahilde en iyi 5 otelden 4'ü ...
Turizm sektörü pandemi döneminde 15 milyar lira kredi kullandı
YEREL HABERLER Turizm sektörü pandemi döneminde 15 milyar lira kredi ...
Alanya’da fenalaşan kadın hastanede öldü
YEREL HABERLER Alanya’da fenalaşan kadın hastanede öldü
Söbüçimen yayla yoluna bakım onarım
YEREL HABERLER Söbüçimen yayla yoluna bakım onarım
Kayıp kampçı, dronla aranıyor (2)
YEREL HABERLER Kayıp kampçı, dronla aranıyor (2)
Tütüncü, kapalı yol esnafıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER Tütüncü, kapalı yol esnafıyla bir araya geldi