Hazırlık maçı: Türkiye: 0 - Gine: 0 (Maç sonucu)

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi Antalya'da Gine ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadele 00 eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar(İkinci yarı)

55. dakikada Barry ceza sahası içinde kaleci Mert ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak Mert’e çarparak auta gitti.

56. dakikada Ibrahima Conte’nin köşe vuruşunda Mamadou’nun gelişine şutunu kaleci Mert kornere çeldi.

67. dakikada Cengiz Ünder’in pasında penaltı noktasına yakın yerde topla buluşan Kenan Karaman’ın vuruşu az farkla üstten auta gitti.

72. dakikada Okay Yokuşlu’nun ceza sahası dış sol çaprazından, sağ arka direğe doğru kestiği ortaya gelişine vuran Mert Müldür’ün sert şutu az farkla üstten dışarıya çıktı.

80. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Cengiz Ünder'in ceza alanına gönderdiği ortasında Kamso Mara'nın ters kafa vuruşu üst direkten geri döndü.

82. dakikada uzun pasla ceza alanına giren Kenan Karaman’ın sol çaprazdan sert şutunu kaleci Keita kornere çeldi.

85. dakikada Halil Dervişoğlu’nun ceza yayı üzerinden plase vuruşu az farkla yandan auta gitti.

89. dakikada Orkun Körkçü’nün ceza alanı dışından vuruşunu kaleci Keita çıkardı.

90+1. dakikada Halil Dervişoğlu’nun ceza alanı içinden yerden vuruşu son anda defansa çarparak az farkla üstten kornere gitti.



Stat: Antalya

Hakemler: Aliyar Aghayev xx, Zeynal Zeynalov xx, Akif Amirali xx

Türkiye: Mert Günok xx, Mert Müldür xx, Kaan Ayhan xx, Ozan Kabak xx (Efecan karaca dk. 86 ?), Rıdvan Yılmaz xx, Mahmut Tekdemir xx (Taylan Antalyalı dk. 86 ?), İrfan Can Kahveci x (Kenan Karaman dk. 46 xx), Dorukhan Toköz x (Halil Dervişoğlu dk. 65 x), Cengiz Ünder xx, Abdülkadir Ömür x (Orkun Körkçü dk. 46 xx), Enes Ünal x (Okay Yokuşlu dk. 65 x)

Yedekler: Uğurcan Çakır, Gökhan Akkan, Merih Demiral, Halil Akbunar, Umut Meraş, Kerem Aktürkoğlu

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Gine: Keita xx, Mohamed Ali Camara xx, Sow xx, Pogba xx (Ousmane Kante dk. 82 ?), Pa Konate xx (Ahmet Mendes Moreira dk. 65 x), Mamadou xx, Sylla xx (Aguibou Camara dk. 71 ?), Cisse xx, Ibrahima Conte xx, Barry xx (Kamso Mara dk. 65 x), Jose Kante xx (Demba Camara dk. 71 ?)

Yedekler: Mohamed Camara, Moussa Camara, Ibrahıma Sory Conte, Aguibou Camara, Ibrahima Camara

Teknik Direktör: Didier Six

Sarı kart: Mohamed Ali Camara(Gine)

