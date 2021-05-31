Türkiye - Gine: 0-0

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Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)STAT: Antalya

HAKEMLER: Aliyar Aghayev, Zeynal Zeynalov, Akif Amirali (Azerbaycan)

TÜRKİYE: Mert Günok Mert Müldür, Kaan Ayhan, Ozan Kabak (Dk.86 Efecan Karaca), Rıdvan Yılmaz, Mahmut Tekdemir (Dk.86 Taylan Antalyalı), Cengiz Ünder, Dorukhan Toköz (Dk.65 Halil Dervişoğlu), İrfan Can Kahveci (Dk.46 Kenan Karaman), Abdülkadir Ömür (Dk.46 Orkun Kökçü), Enes Ünal (Dk.65 Okan Yokuşlu)

GİNE: Keita Mohamed Ali Camara, Sow, Pogba (Dk.83 Ousmane Kante), Konate (Dk.65 Mendes Moreira), Mamadou, M.Sylla (Dk.72 Aguibou Camara), Cisse, I.Conte, Barry (Dk.65 Kamso Mara), Jose Kante (Dk. 73 Demba Camara)

SARI KARTLAR: M.A.Camara (Gine)2020 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçında Gine Milli Takımı ile golsüz berabere kaldı.

10'uncu dakikada Sow'un savunmadan gönderdiği uzun pasa hareketlenen J.Kante sağ taraftan bir anda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top yandan az farkla dışarı çıktı.

20'nci dakikada Mert Müldür ceza alanı içinde kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kaleci Keita tehlikeyi önledi.

26'ncı dakikada Cengiz Ünder'in pasında topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün ceza sahası yayından vuruşunda tehlikeyi Mamadou geçiştirdi.

33'üncü dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşu Cengiz Ünder kullandı. Ünder'in ceza alanına gönderdiği ortayı arka direkte Ozan Kabak kafa ile indirdi. Sow topa müdahale ederek meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

İlk yarı 0-0 tamamlandı.

55'inci dakikada Barry ceza alanı içinde kaleci Mert Günok ile karşı karşıya vurdu. Top Mert'e çarparak üstten kornere gitti.

56'ncı dakikada İ.Conte'nin kullandığı köşe vuruşunda Mamadou topa gelişine vurdu. Mert Günok topu köşeden kornere gönderdi.

67'nci dakikada Cengiz Ünder'in ceza alanı içinde pasında topla buluşan Kenan Karaman'ın vuruşu üstten auta gitti.

73'üncü dakikada Okay Yokuşlu'nun ceza alanı dışı sol çaprazından arka direğe pasında, Mert Müldür'ün gelişine vuruşu üstten az farkla auta gitti.

80'inci dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu Cengiz Ünder kullandı. Ceza alanına gönderilen topa Kamso Mara'nın ters kafa vuruşu üst direkten oyun alanına geri döndü.

82'nci dakikada Kenan Karaman'ın ceza alanı içinden sert şutunu kaleci Keita kornere çeldi.

85'inci dakikada ceza sahası yayında topla buluşan Halil Dervişoğlu'nun sağ ayağıyla vurduğu şut yandan az farkla dışarı çıktı.

89'uncu dakikada Orkun Kökçü'nün ceza yayı üzerinden sert şutunu kaleci Keita uzaklaştırdı.

90+1'nci dakikada Halil Dervişoğlu'nun ceza alanı içinden sert şutunda top defans oyuncusunun ayağına çarparak üstten kornere gitti.

Maç golsüz sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2021-05-31 22:12:16



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