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Şenol Güneş: "Ayrılacak 4 oyuncunun kararını yarın vereceğim" A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş: "Maç performansı ve müsabaka sayısı düşük olan oyuncuları görmek açısından önemli bir maçtı" "Maç sayısı düşük olan futbolcularımızı görmeye çalıştık" "Daha verimli olmamız gerekiyordu" "Bu maçı kazanmak isterdik, ne kadar galibiyet o kadar gurur verici olur"

İHA

Şenol Güneş: "Ayrılacak 4 oyuncunun kararını yarın vereceğim" A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş: "Maç performansı ve müsabaka sayısı düşük olan oyuncuları görmek açısından önemli bir maçtı" "Maç sayısı düşük olan futbolcularımızı görmeye çalıştık" "Daha verimli olmamız gerekiyordu" "Bu maçı kazanmak isterdik, ne kadar galibiyet o kadar gurur verici olur"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gine maçından sonra yaptığı açıklamada, "Bugün yüzde yüz başarılı olduğumuzu söyleyemeyiz. Zaten maç berabere bitti. Arkadaşlarımız maçta iyi niyetli oynadılar. Daha verimli olmamız gerekiyordu. Maç sayısı düşük olan futbolcularımızı görmeye çalıştık. Oyun yapısı olarak herkes elinden gelen gayreti gösterdi" dedi. Güneş ayrıca takımdan ayrılacak 4 futbolcuyu yarın açıklayacağını ifade etti.
A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesi Antalya’daki hazırlık maçında Gine ile 00 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Güneş, ikinci hazırlık maçının geride kaldığını belirterek, maç performansı ve müsabaka sayısı düşük olan oyuncuları görmek açısından önemli bir maç olduğunu bildirdi. Arzularının güzel bir futbolla maçı kazanmak olduğunu ifade eden deneyimli teknik adam, "Bugün yüzde yüz başarılı olduğumuzu söyleyemeyiz. Berabere bitti. Arkadaşlarımız maçta iyi niyetli oynadılar. Daha verimli olmamız gerekiyordu. Önde baskılarımızı eksik yaptık. Çıkarken top kayıplarımız vardı. Sakatlık riski vardı. Allah'tan sakatlık olmadan maçtan çıktık. Maç sayısı düşük olan futbolcularımızı görmeye çalıştık. Oyun yapısı olarak herkes elinden gelen gayreti gösterdi. İki hazırlık maçımız geride kaldı. Yarından itibarin oynayacağımız Moldova hazıklık maçı ile daha yüksek tempoda maçlara hazır olacağız. Bugünkü iyi tarafı, tüm oyuncular ellerinden gelini yaptı, söyleneni yapmaya çalıştı. Eksiklerimizin olduğunu biliyoruz. Hücumda daha çok görünen bir takım olmak istiyoruz ama kabul etmek lazım ki maç oynamayanları da oynatmak zorundaydık. Her şey kolay olmuyor. O bakımdan iyi bir hazırlık maçı oldu" diye konuştu.

"Yarın akşam karar vereceğim"
'Ayrılacak 4 futbolcu için kararınızı verdiniz mi?' sorusuna Güneş, "Yarın akşam karar vereceğim. Bugün bir müsabaka oynadık. Sakatlık yarın ne olur bilmiyoruz. Hepsi sağlamsa son anda karar vereceğim. Son ana kadar beklemek zorundayız, onun da heyecanı ve zorluğunu yaşıyorum" diye cevap verdi.

"Galibiyet gurur verici olur"
İki maçta neler gördüğünün sorusuna Güneş, "Verimli bir dönem geçirdik. Rakiplerimizin tüm sistemlerine hazırlıklı olmak zorundayız. Son dönemdeki müsabakalara bakarsak yaklaşık olarak bir takımımız var. Biz genel durumu gördük. Az maç oynayanları değerlendirdik. Bunlar içinde düşüş yapanlar var. Rakibe bastıktan sonra toparlanmak için zamana ihtiyacı olan oyuncularımız var. İkinci üçüncü pozisyona geçtiğimizde sıkıntılarımız var. Nasıl bir takımla oynarsak ve alternatifi kim olur onu gördük. Olumsuz tarafı bu maçı kazanmak isterdik, ne kadar galibiyet o kadar gurur verici olur" açıklamasını yaptı.

"Milli takım oyuncusu olarak yaşamalı"
Kamp döneminde performans açısından öne çıkan bir futbolcunun olup olmadığı şeklindeki soruya ise Şenol Güneş, şu cevabı verdi:
"İki maçta oynatıp diri ve etkili olan oyuncumuz var. Az oynayıp verimsiz olan da var. Geçen maçta kötü, bu maçta iyi olan var. Hep bunları görmek zorundayız. Takımda bir çok şeyi gördüm. Ama bunları şimdi paylaşmayı uygun görmüyorum. Gelenler en iyisini yapacaklardır biliyorum. Ama gözümüz gidenlerin de üzerinde olacak. Kamp böyle bir şey. Tekrar çağırabiliriz. 26 oyuncudan sonra müsabakalar başlayana kadar herhangi bir sakatlık olursa tekrar oyuncu çağırabiliriz. Milli Takım'a çağrılan her oyuncu Milli Takım oyuncusu olarak yaşamalı. Buradan gittikten sonra oyuncu ayakta kalmasını bilecek. Hem kendi takımında, hem de bizim takımda başarı için çalışacak" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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