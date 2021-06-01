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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ukraynalı dağcının cenazesi ülkesine gönderildi

İHA

Ukraynalı dağcının cenazesi ülkesine gönderildi

Antalya’da en son annesine Geyiksivrisi Dağı’nın zirvesinde olduğu mesajı attıktan sonra haber alınamayan ve arama çalışmalarının 16. gününde cansız bedenine ulaşılan Ukrayna uyruklu dağcı Yana Kryvosheia'nın (42) cenazesi, yakınları tarafından morgdan alınarak ülkesine gönderildi.
Ukrayna'dan 1 Mayıs'ta Antalya'ya tatil amacıyla gelen Yana, Konyaaltı ilçesindeki Geyikbayırı bölgesinde kamp yapıp ardından 1825 rakımlı Geyiksivrisi zirvesine çıkınca ailesine "Zirvedeyim, manzara çok güzel" diye mesaj attı. Bu mesajın ardından Yana Kryvosheia'dan bir daha haber alınamadı. 10 Mayıs'ta ailesinin yanına dönüş yapması beklenen Yana’dan haber alınamayınca Kryvosheia'nın ailesinin ihbarıyla 12 Mayıs'ta arama çalışmalarına başlandı. İl Jandarma Komutanlığı JAK, AFAD ve AKUT ekipleri ile UMKE personelince yürütülen çalışmalarda drone de kullanıldı. 4 gün önce saat 14.30 sıralarında Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı (JİKU) ile yapılan aramalarda Kryvosheia'nın cansız bedeni bulundu. Sarp ve kayalık alandan helikopterle alınan Kryvosheia'nın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’nun morguna getirildi. Yana Kryvosheia'nın cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından bir yakını tarafından özel bir cenaze firması aracılığıyla alındı. Dağcının cenazesinin öğle saatlerinde uçakla ülkesi Ukrayna’ya gönderileceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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