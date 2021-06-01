Kitaplar, Kemer’in tanıtımına katkı sağlayacak

Kemer’de yaşayan yazar Muharrem Nalçacı’nın yazdığı ve Kemer Turizmci ve İş Adamları Derneğ'nin KEMİAD sponsorluğunda yayına geçen Kemer’in anıları ve mitolojik aşk hikayelerinin anlattığı romanların tanıtımı KEMİAD’ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Kemer Kaymakamı Yücel Gemici ve Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve KEMİAD Başkanı Rıza Sönmez’in de katıldığı tanıtım toplantısı Pandemi kurallarına uygun gerçekleştirildi. KEMİAD Yönetim Kurulu Üyeleri Haydar Gümrükçü, Mehmet Akbaba ve İsmail Kıyar da toplantıda hazır bulundu. Toplantıda yapılan açıklamada hafta sonu Kemer’de gerçekleştirilecek olan Run to Sky yarışlarında da bu kitapların katılımcılara ve sporculara dağıtılacağı belirtildi. Bu konuda Yarış organizatörü Polat Dede katılımcılara yarış hakkında bilgiler verirken, kitapların tanıtım açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Yazar Nalçacı, Kemer’i Gördüm Hayran Kaldım, Efsane Tadında Kemer Anıların ve Kemer’de Mitolojik bir aşk Hikayesi, Büyük İskender’in Phaselis’e dönüşü kitaplarını imzaladı.



“Efsane tadında Kemer’i tanıtıyor”

Yazar Muharrem Nalçacı amacının, Kemer’e ilk defa gelen kişilere Kemer ve çevresini tanıtmak oluğunu belirterek uzun süre notlar aldığı tatil anılarını ve gözlemlerimi okuyuculara aktararak Kemer ve çevresini tanıtmakta yardımcı olmak olduğunu söyledi. nalçacı, " “Kemer; doğası, denizi, otelleri, plajları, denize sıfır dağları, akarsuları, ören yerleri ve dünyaca tanınan Olympos Teleferiği ile bence efsanenin ta kendisiydi. İşte bu yüzden Kemer de geçen bu anılarımı sizlere sunmaktan onur duyuyorum” dedi.



“Kemerimizin turizmine katkı sağlamasını diliyorum”

Kemer Kaymakamı Yücel Gemici, “ Bir insan bir yerleşim yerini niye ziyaret eder. Öncelikle bunu düşünmek gerekiyor. O bölgenin coğrafi güzellikleri, kendi tatil beklentisi bunlar birer unsur. Bazı yerleşim yerleri hem kültürel hem de fiziksel unsurlar bakımdan önemli bir yere sahipler. İlçemiz Kemer bu konuda çok şanslı ilçelerden bir tanesi. Burada hem kültürel arka plan, hem de çok zengin bir tarih ve kültür var. Bunun yanında Kemer’in doğal güzellikleri var. Bunun tanıtım noktasında, Kemerimizin turizmine katkı sağlamasını diliyorum” diye konuştu.



“Belediye olarak destek vermeye devam edeceğiz”

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ise bu kitaplarda Muharrem Nalçacı'nın ve KEMİAD Başkanı Rıza Sönmez’in büyük emekleri olduğunu belirterek " Kemer’de yaşayan herkesin bu kitapları okumasını ve ayrıca Kemer’e gelenlerin de bu kitapları okumasında tanıtım açısından büyük faydası olacağını düşünüyorum. Bu kitapları daha önce almıştım iki defa okudum. Belediye olarak bu konuda her aman destek veriyoruz ve bundan sonra da vermeye devam edeceğiz “şeklinde konuştu.



“Katkı sağlamasını ümit ediyoruz”

KEMİAD Başkanı Rıza Sönmez Kemer'in tanıtımına katkı sağlayacaklarına inandıkları bu iki kitabı desteklediklerini belirterek "Yıllardır Kemer’in bir hikayesi olmasını istedik, hayal ettik, kısmet bugüneymiş demek ki. Çok değerli yazar Muharrem Nalçacı’nın hazırladığı Kemer’de mitolojik bir aşk hikayesi konulu bir roman çalışmasının basılarak yayın hayatına katılmasını sağladık. Efsane tadında ve bir solukta okuyacağınız 'Kemer’de mitiojik bir aşk hikayesi Büyük İskender’in Phaselise dönüşü’ romanını sizlerle buluşturmaktan çok mutluyuz. Bu eserin kısa olmasını istedik ki gelen misafirlerimizin hepsinin kitabımızı okumasını istedik. Amacımız Kemer’e İlk defa geleceklere Kemer’e gitmeliyim duygusunu vermek” dedi.

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