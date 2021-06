Antalya OSB'nin üretimi Türkiye ortalamasının üzerinde arttı

Türkiye ilk çeyrekte yüzde 7, sanayi sektörü ise yüzde 11,7 oranında büyüdü. Antalya OSB’deki üretimin aynı dönemde yüzde 16 oranında artarak Türkiye ortalamasının üstünde bir performans sergilediğini söyleyen Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, Antalya ekonomisindeki pandemi kaynaklı kan kaybı devam ettiği için bölge ve ülke genelindeki büyümeyi buruk bir sevinçle karşıladıklarını ifade etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 oranında büyüdüğünü açıkladı. Türkiye, yüzde 7’lik büyüme oranı ile dünyada Çin ve Tayvan’ın ardından ilk çeyrekte en hızlı büyüyen ülke olma başarısını gösterdi. Ülke ekonomisindeki büyümenin beklentilerin de üzerinde gerçekleşmesinde sanayi sektörü önemli bir rol üstlendi. TÜİK, sanayi sektöründeki büyümenin yüzde 11,7, imalat sanayinde yüzde 12,2 olduğunu, söz konusu büyümenin ülke ekonomisine 2.46 puanlık katkı sağladığını belirtti. Sanayi sektörünün pandemi döneminde ülke ekonomisini sırtladığına dikkat çeken Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, elde edilen bu başarıya katkı sağlayan tüm sanayicilere ve çalışanlara teşekkür edip kutladı.



İlk çeyrekte yüzde 16 arttı

Antalya OSB’deki üretim potansiyelinin ülke ortalamasının üstünde bir büyüme sergilediğine dikkat çeken Başkan Bahar, “Bölgenin üretim potansiyelinin en önemli göstergesi olan elektrik tüketimimiz, 2021 yılının ilk çeyreğinde geçen yıla oranla yüzde 16,16 dolayında artmıştır. Antalya OSB sanayicileri, gece gündüz demeden büyük bir özveri ile çalışarak Türkiye ortalamasının da üzerine çıkmıştır. Yüksek faiz ve döviz kurundaki dalgalanmanın getirdiği maliyet artışları sanayicinin yükünü her geçen gün artırmaktadır. Bu alanda yapılacak her iyileştirme, üretimin daha da artmasına dolayısıyla da ülke ekonomine pozitif bir katkı sağlayacaktır. Sanayicilerimizin ve çalışanlarımızın üstün gayreti neticesinde elde edilen bu başarı, elbette Antalya’mızın pandemi nedeniyle yaşadığı kayıpları telafi etmeye yetmeyecektir. Ancak böylesi olağanüstü koşullarda alınan bu sonuç, hem gelecek adına hem de kentimiz adına önemli bir motivasyon kaynağıdır” dedi.



Turizmin karabasanı pandemi

Antalya ekonomisinin can damarı konumundaki turizm sektöründe sorunların devam ettiğini, birkaç aya sıkışacak turizm sezonunun kayıpların telafisi için yeterli olmayacağını belirten Başkan Bahar, “Ülke ekonomisindeki yüzde 7’lik büyüme, Antalya’yı yansıtmamaktadır. Pandeminin neden olduğu sorunlar ile birlikte, bu sorunların bertarafı için uygulanan yasak ve kısıtlamalar, Antalya ekonomisini sekteye uğratmaya devam etmektedir. Antalya’nın can damarı olan turizm sektörü, bırakın yılın ilk çeyreğini geride bıraktığımız 5 ay boyunca hiçbir varlık gösterememiştir. Otellerimizin doluluk oranları yüzde 1015 seviyelerindedir, turizmin kaynak pazarı olan ülkelerin Türkiye’ye uyguladığı seyahat kısıtlamaları Haziran ayı sonuna kadar uzatılmıştır, iç turizmde ise büyük tesislerde ileriye dönük rezervasyonlar yok denecek kadar azdır. Bu durum turizm sektörüyle birlikte tedarikçi konumdaki 50’den fazla sektörü olumsuz yönde etkilemektedir. Sektörün üzerine bir karabasan gibi çöken pandemi gerçeği Antalya ekonomisinin pozitife geçmesinin önündeki en büyük engeldir. Haziran ayında ilan edildiği gibi geniş çaplı bir aşılama yapılması hastalığın yayılmasını engelleyecek, uluslararası arenada ülkemize duyulan güvenin dolayısıyla da turist sayılarının artmasına vesile olacak olumlu bir gelişmedir. Fakat erken rezervasyon döneminde hedeflediği sayılara ulaşamayan Antalya, seyahat kısıtlamalarının uzatılması nedeniyle Haziran ayında da beklediği turist hareketliliğini yaşayamayacak, son dakika satışları ile Temmuz, Ağustos ve kısmen Eylül aylarına sıkışacak turizm sezonunda da kayıpları telafi edecek bir potansiyel yakalaması pek mümkün olmayacaktır” şeklinde konuştu.



Döviz bürosu

İşletmelerin yaralarını en kısa sürede sarıp, mevcudiyetlerini sürdürebilmesi için Devlet desteklerine ve hatta hibelere ihtiyacı olduğunu aktaran Bahar, “Turizm bölgelerinin, geçmişte olduğu gibi yine ülke ekonomisindeki büyümeye pozitif katkı sağlamasını istiyorsak, başta Antalya olmak üzere tüm turizm kentlerini terzi işi bir yaklaşımla ele almamız, destek ve hibeleri buralardaki işletmelerin ihtiyaçlarına göre şekillendirmeliyiz. Pandemiye kadar ülkenin döviz bürosu konumunda olan Antalya’nın, cari açığa panzehir olması, istihdamı sırtlaması ve Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı olmaya devam etmesi için, eldeki tüm imkanlarla esnafın, üreticinin, sanayicinin ve turizmcinin desteklenmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

