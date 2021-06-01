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Sağlıklı ve verimli kullanım için klimalarda bakım şartı Makina Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şubesi uyardı: " Klimalarda haftada bir filtre temizliği şart, dış ünite içindeki pislikler yangın riski sebebi"

İHA

Sağlıklı ve verimli kullanım için klimalarda bakım şartı Makina Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şubesi uyardı: " Klimalarda haftada bir filtre temizliği şart, dış ünite içindeki pislikler yangın riski sebebi"

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şubesi yazın gelmesiyle yoğunlaşan sıcaklıklarda vatandaşların vazgeçilmezi olan klimaların sağlığa zararsız, enerji verimli ve güvenli bir şekilde kullanımı için alınması gerkene tedbirleri sıraladı. Başkan Prof. Dr. İbrahim Atmaca, klima kullanımı, temizliği ve bakımı konusunda öncelikle filtre temizliği ve hijyenik bakımlara işaret etti.

Atmaca, bireysel kullanılan klima cihazlarında vatandaşların kendi yapacakları filtre temizliği ile hizmet alarak yaptırabileceği hijyenik bakımları ihmal etmemeleri gerektiğinin altını çizerek, “Bu temizlik ve bakım, kullanıcı için sağlıklı bir ortam oluşmasını sağlayacağı gibi cihazların enerji verimli çalışmasını da temin edecektir. İç ünite filtre temizliği ve hijyenik bakımları üzerine kullanıcıların artık aşina olduğunu sevinerek görmekteyiz. Ancak gözden kaçan önemli bir husus da, klima dış ünitelerinin bakım ve temizliği konusudur. Enerji verimli kullanım için sadece iç ünite değil klima dış ünitelerinin bakım ve temizliğini de ihmal etmemek gereklidir” dedi.

Dış ünitelerde yangın riski
Klima dış ünitelerinde yapılacak bakımın, güvenli ve ekonomik kullanıma önemli katkılar sağlayacağını aktaran Başkan Atmaca, “Dış üniteler, dış ortam şartlarına yoğun bir şekilde maruz kalmaktadır. Bu nedenle dış ünitelerin ısı alışverişini sağlayan boruları üzerinde yoğun tortulaşmanın oluştuğunu gözlüyoruz. Bu tortulaşma ısı geçişine engel teşkil ederek klima kapasitesini düşürdüğü gibi enerjinin de verimsiz kullanımına sebebiyet verebiliyor. Bu dış üniteler içerisinde, olası kuş yuvaları dahi gözlemleyebiliyoruz. Ünitenin içerisindeki ot, çöp, saman, ısı geçişini engellediği gibi güvenlik sorunu da çıkarabiliyor. Oluşabilecek en küçük bir elektrik arkı ile tutuşma yangın riskini doğuruyor. Bütün bu nedenlerle klimaların sadece iç ünitelerinin değil, cihaz dış ünitelerinin de bakım ve temizliği önem arz ediyor. Yapılacak bakım ile borular üzerindeki tortulaşma giderilerek verimli kullanım sağlanmalı, ot, çöp, saman gibi malzemeler giderilmeli ve elektrik tesisatı da yenilenerek güvenli kullanımlar temin edilmelidir” diye konuştu.

Haftada bir filtre temizliği şart
Kullanıcıların cihaz filtre temizliğini haftada bir kez kendilerinin yapmasını önerdiklerini dile getiren Atmaca, “Ön kapak açılarak filtrenin tırnaklarından sökülerek alınması sonrası hafif akan su altında yıkanarak ya da emiş gücü yüksek olmayan bir süpürge ile filtre üzerinde biriken tozların bertaraf edilmesi yine enerji verimli kullanım yanı sıra kullanıcılar için sağlıklı bir ortamın temininde son derece önemlidir. Filtre yıkama ile temizlenecek ise güneş görmeyen bir ortamda kendi kendine kurumaya bırakılmalı, filtre telleri üstü bir bez ile kesinlikle silinmemelidir. Güneş altında bırakma plastik aksama zarar vereceği, bez ile kurulama işlemi ise gözenek boşluklarını hasara uğratabileceği için kesinlikle bu işlemlerden kaçınılmalıdır” ifadelerini kullandı.

İç ünite bakımı yetkili servise
MMO Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca, klima iç ünite boruları ve gider tavalarının hijyenik bakımlarının da yaptırılmasının, hem güvenli hem ekonomik hem de sağlıklı kullanım için şart olduğunu belirterek, “Bu bakımlar yetkili bir servis tarafından yapılmalıdır. Hijyenik bakımların iç ünitelerin duvardan sökülmesi ile bir atölye ortamında yapılmasını kuvvetle önermekteyiz. Bu bakım bir kimyasalın klima iç ünite boruları ve su gider tavalarına uygulanması ile yapılmaktadır. İşlem sonrasında bu kimyasal da yüzeylerden yıkama ile bertaraf edilmelidir. Bu nedenle duvara monteli bir iç ünitede yapılan yıkama ile kimyasal yeterli şekilde giderilmeyebilmektedir. Duvardan sökülerek yapılacak bakım sonrası iç ünitenin tekrar montajında elektrik tesisatı da yenilenmiş olacak böylece yangın riski de azalacaktır. Klima filtre ve hijyenik bakımları ile temizlenmiş bir klima sağlıklı ve güvenli bir iç ortam oluşturacağı gibi bu cihazlarda hava sirkülasyonları kolaylaşacak, ısı alışverişi artacak, böylelikle enerji verimliliği de sağlanmış olacaktır” dedi.

Uygun klima sıcaklığı 2326 oC
Başkan Atmaca son olarak, klima alınırken muhakkak inverter kompresörlü cihazların tercih edilmesi gerektiğini belirterek, “Cihaz kapasitelerinin kullanılacak odaya uygun olması da hem konfor hem de enerji verimliliği açısından önemlidir. Bu nedenle klima alınırken mühendislik hizmeti veren işletmelerin tercih edilmesini ve klimanın yaz şartlarında 2326 oC sıcaklıklara set edilerek kullanılmasını da kuvvetle öneriyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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