Sosyal yardım alan ailelerin KPSS ücretlerini Muratpaşa ödeyecek

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, pandemi sürecinde belediyeden sosyal yardım alan ailelerden Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) girecek olanların sınav ücretlerini karşılayacaklarını söyledi. Başkan Uysal, başvuruların Komşu Dayanışma Sistemi üzerinden alınacağını belirtti.

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, covid19 pandemisi sürecinde yaşadıkları ekonomik sıkıntılar nedeniyle belediyeden sosyal yardım alan ailelere desteklerine devam ediyor. Kuru gıda, sıcak yemek gibi yardımlarını sürdüren Muratpaşa Belediyesi, ilgili yasalar çerçevesinde nakdi yardımda da bulunuyor. Muratpaşa, bunlarla birlikte, uzaktan eğitim imkanlarına erişimde sıkıntılar yaşayan öğrencilere Komşu Dayanışma Sistemi üzerinden tablet desteği de verdi.

Başkan Ümit Uysal, şimdi de, belediyeden sosyal yardım alan ailelerden KPSS’ye girecek olanların sınav ücretini karşılayacaklarını söyledi. Başvuruların komşu meclisi’nin internet sitesinde yer alan Komşu Dayanışma Sistemi üzerinden alınacağını belirten Başkan Uysal, destekten yararlanmak isteyenler için, ilgili yasalar nedeniyle Muratpaşa’da ikamet etme zorunluluğunun bulunduğunun altını çizdi.

Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi olarak eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için kreşlerden destek eğitim kurs merkezleri ve gençleri üniversite sınavına hazırlayan eğitim merkezlerine uzanan bir yapıya sahip olduklarını söyledi. Pandemi sürecinde belediyenin eğitim kurumlarının önlemler çerçevesinde çalışmalarına devam ettiğine dikkat çeken Başkan Uysal, “Gençlerimizin yaşanan imkansızlıklar nedeniyle geleceklerini ilgilendiren KPSS’ye girmemelerini kabul edemezdik. Koşullar ne olursa olsun çocuklarımızın, gençlerimizin, komşularımızın yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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