Alanya'da yerleşik yabancılar: Türkiye'de sağlık hizmetleri hızlı



Burcu MUTLUEngin ANAK/ ALANYA (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yerleşik yabancılar, sağlık hizmetlerine kolaylıkla ulaşabiliyor. Türkiye'de Avrupa'ya nazaran daha kolay tedavi olabildiklerini ifade eden yerleşik yabancılar Avrupa'da randevu süreleri 3 ayı bulurken, Türkiye'de 3 günde randevu alabildiklerini belirterek, sağlık hizmetlerinin hızlı olduğunu ifade etti.

Türkiye'de gelişen sağlık hizmetleri, teknoloji ve başarılı tedavi yöntemleri sayesinde yurt dışından birçok kişi burada tedavi olmayı tercih ediyor. Kimisi sağlık turizmi çerçevesinde gelip tedavi olduktan sonra kendi memleketine geri dönüyor, kimisi de özellikle Türkiye'deki tatil bölgelerine yerleşmeyi tercih ediyor. Havası, denizi, doğası nedeniyle daha çok Akdeniz ve Ege kıyılarına yerleşmeyi tercih eden yabancılar, burada Avrupa'ya nazaran daha kolay tedavi olabildiklerini ifade ediyor.

AVRUPA'DA PANDEMİ DÖNEMİNDE 3 AYDAN ÖNCE MUAYENE YOK

Yaklaşık 35 yıl önce tatile geldikleri Alanya'yı çok sevip 20 yıl sonra ev alarak buraya yerleşen Hollanda vatandaşı Casper Willem Van Schaik (78), Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde daha önce prostat operasyonu geçirdi ve şu anda talasemi tedavisi görüyor. Türkiye'deki sağlık hizmetlerinden gayet memnun olduğunu söyleyen Van Schaik, Avrupa'daki arkadaşlarından öğrendiği kadarıyla özellikle pandemi döneminde 3 aydan önce muayene dahi olamadıklarını ancak Türkiye'de birkaç gün içinde operasyonunu dahi olabildiğini belirtti.

'TÜRKİYE'DE HEMEN TEDAVİ OLABİLİYORUZ'

Türkiye ve Hollanda arasındaki sağlık protokolü sayesinde oradaki sigortasını burada da kullanabilen Van Schaik, Türkiye'deki koronavirüs çalışmalarıyla ilgili de "Hastanedeki doktorlar ve hemşireler çok arkadaş canlısı, yardımsever. Misafirperver duygularını gerçekten hissediyoruz. Türkiye'de koronavirüs döneminde dahi hastaneye geldiğimizde bir ameliyat olmamız gerekiyorsa direkt olabiliyoruz. Ancak Avrupa'da arkadaşlarımdan duyduğum kadarıyla onlar orada aylarca beklemek zorunda kalıyor, randevu sırası alamıyor. Türkiye pandemi döneminde Avrupa'ya göre daha hızlı. Yani hastanede verilen hizmetten gayet memnunum" dedi.

'TÜRKİYE'DE SAĞLIK HİZMETLERİ HIZLI'

Eşi daha önce iki kez beyin felci geçiren ve Alanya'nın havasından dolayı sağlığına iyi geleceği için ailesiyle 5 yıl önce buraya yerleşen İngiliz vatandaşı John Sanderson (68), Türkiye'de aldığı sağlık hizmetlerinden oldukça memnun olduğunu söyledi. Sanderson, "Türkiye'deki sağlık sistemi özellikle muayene açısından çok hızlı. Aynı sorunla İngiltere'ye gitsek ancak 3 ay sonra doktoru görebilirdik. Ancak burada doktora geldikten 3 gün sonra beni anjiyografiye aldılar. Pandemi sürecinde de genellikle vaktimizin çoğunu evde geçiriyoruz. Şu anda da vaka sayılarının düşmesinden dolayı memnunuz. Türkiye'nin bu süreçte başarılı olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

'1 YILDA 60 ÜLKEDEN 13 BİN 154 YABANCI HASTA'

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı da "Bir yıl içerisinde hastanemize 13 bin 154 yabancı hastamız başvurdu. Hastalarımızın coğrafi farklılıkları o kadar dağınıktı ki 60 farklı ülkeden 13 bin 154 hasta yer aldı. Birinci sırada Rusya Federasyonu 2699, ikinci sırada Irak 1833, üçüncü sırada İran 1001 ve Almanya şeklinde ilk 4 sıra gerçekleşmiş oldu. Baktığımız zaman daha çok bu hastalarımızın acille ilişkili birimlere başvurduğunu görüyoruz. Birinci sırada ortopedi var 616, iç hastalıkları var 544, çocuk hastalıkları 514 şeklinde sıralanıyor. Acil başvuruları rakamlarına baktığımız zaman 6 bin 403 yabancı hastamızın tedavi hizmetiyle başvurduğunu görüyoruz. Bahsettiğim rakamlara ilaveten pandemi dışında sağlık hizmetlerimizle birlikte pandemiye yönelik toplam 137 yeni tip koronavirüs tanısı alıp hastanemizde servis ve yoğun bakımlarda yatan yabancı hastalarımız oldu. Bu hastalarımızla ilgili önemli bir mortalite rakamlarına ulaşmamamız yani bize başvuran hastalarımızda ciddi kayıpların olmaması da bizi ayrıca sevindiren unsurlardan bir tanesi" dedi.

60 ÜLKE VATANDAŞINA TEDAVİ HİZMETİ

Yabancı hastaların aşılanmasıyla ilgili de konuşan başhekim Lakadamyalı, "Binin üzerinde ikameti olan yabancı misafirimizi aşılamış olduk. Şöyle ki Çin Halk Cumhuriyeti'nden 2 kişiye de Sinovac aşısını uygulamış durumdayız" diye konuştu.

DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLUEngin ANAK

2021-06-01 11:57:11



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