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Başka bir çifti de 'ev satacağız' yalanıyla 200 bin lira dolandırmışlar

DHA

Başka bir çifti de 'ev satacağız' yalanıyla 200 bin lira dolandırmışlar


Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, icradan otomobil alacakları yalanıyla mobilyacı Erol Dağdelen'in (53) 180 bin TL´sini dolandıran Mustafa Vural ile birlikte yaşadığı Sevgi Sarıkaya ve İbrahim Taş'ın, Mehmet (67) ve Ümmü Gülsüm Ersoy (66) çiftini de 'ev satacağız' diyerek 200 bin TL dolandırdıkları ileri sürüldü.
Kepez'de geçen yıl eylül ayında mobilya ustası Erol Dağdelen'in 180 bin TL'sini 'icradan otomobil alacağız' yalanıyla dolandıran ve yargılandıkları mahkemede 5'er yıl hapis, 50'şer bin TL adli para cezasına çarptırılan Mustafa Vural, birlikte yaşadığı Sevgi Sarıkaya ve İbrahim Taş'ın, bir başka çifti de benzer şekilde dolandırdığı öne sürüldü. Aynı tarihlerde Mehmet ve Ümmü Gülsüm Ersoy ile tanışan İbrahim Taş ve Mustafa Vural, önce çifte araç satmak istedi. Ersoy çifti bunu kabul etmeyince bu kez Mustafa Vural, "Kaza yaptım. Paraya ihtiyacım var. Evimi satacağım" bahanesiyle çifti ikna etmeye çalıştı.
FAİZİYLE BİRLİKTE 225 BİN LİRA DOLANDIRILDI
Toplam 200 bin TL´sinin dolandırıldığını, paranın bir kısmını kredi olarak çektiği için faiziyle birlikte rakamın 225 bin TL´yi bulduğunu söyleyen Mehmet Ersoy, şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını kaydetti. Mehmet Ersoy, Vural'ın kendisine ve eşine bir ev gösterdiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Evi beğendik. 285 bin TL'ye vereceğini söyledi. 90 bin TL değerindeki otomobilimin satışını noterden peşinat olarak verdim. Sonra tamirciden otomobilini alacağını söyleyerek 30 bin TL istedi. Nasıl olsa ev parasından düşeriz diyerek kredi çekip verdik. Bir hafta sonra geçirdiği kazadan dolayı eve haciz geldiğini, bunu kaldırmak için de 50 bin TL'ye ihtiyaç olduğunu söyledi. Bankadan o parayı da kredi olarak çektim. 50 bin lirayı, avukatın personeli olduğunu söyleyen, sonrasında Mustafa Vural'ın gayriresmi eşi olduğunu öğrendiğim Sevgi Sarıkaya'ya elden teslim ettim. Sonradan öğrendik ki Sevgi Sarıkaya'nın üzerine olan ve bize satmaya çalıştıkları evi başkalarına da satmak istemişler. Mustafa Vural, Sevgi Sarıkaya ve İbrahim Taş birlikte hareket edip insanları dolandırıyor. Bunlara birilerinin 'dur' demesi gerekiyor."
'46 YILLIK BİRİKİMİM GİTTİ'
Tapu masrafı diye aldıkları 30 bin TL ile birlikte toplam 200 bin TL´sinin gittiğini ifade eden Mehmet Ersoy, "Çektiğim kredilerin faizi ile birlikte toplamda 225 bin TL'mi dolandırdılar. 46 yıllık çalışmadan kazandığım tüm birikimim gitti. Şimdi, çektiğimiz krediyi emekli maaşımla ödemeye çalışıyoruz" diye konuştu.
Ümmü Gülsüm Ersoy ise dolandırıcıların evlerine birkaç kez gelip gittiğini, birlikte yemek yiyip, kahve içtiklerini belirterek, "Bize güven verdiler. Meğerse niyetleri bizi dolandırmakmış. Bir yıldır perişan haldeyiz. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.
MehmetÜmmü Gülsüm Ersoy çifti, dolandırıcılarla mahkemede hesaplaşacaklarını söyledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN
2021-06-01 11:59:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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