Alanya’da 2 ayrı adrese uyuşturucu baskını

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Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin 2 ayrı adrese düzenlediği operasyonda 520 gram esrar, 9 kök Hint keneviri ele geçirirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Hacet Mahallesi Çetin Kaya Sokak ve aynı mahalledeki Paşaaliler Sokak üzerinde bulunan iki ayrı adres uyuşturucu olduğu bilgisine ulaşarak harekete geçti. Belirlenen adreslere baskın düzenleyen polis yaptıkları aramalarda 520 gram esrar, 9 kök Hint keneviri ve uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi ele geçirilirdi. Olayla ilgili A. E. (38) isimli şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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