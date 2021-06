'AÜ'nün Tazelenme Üniversitesi, Türkiye'ye model olacak'

ANTALYA, (DHA)AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan, kurucusu olduğu 60+Tazelenme Üniversitesi'nin tüm Türkiye'ye model olacağını söyledi. TÜİK rakamlarına göre 65 yaş üzeri 9 milyon nüfus olduğunu söyleyen Tufan, "2030 yılında 14 milyon olacak. 2050 yılından önce de yaklaşık 100 milyonu bulacağız. Bu bakımdan proje oldukça önemli" dedi.

Türkiye'de ilk kez 2016'da AÜ bünyesinde, Gerontoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan tarafından hayata geçirilen 60 yaş üzeri kişilerin eğitim gördüğü sosyal sorumluluk projesi 60+Tazelenme Üniversitesi'nin tüm Türkiye'de yaygınlaşmasında önemli adım atıldı. Geçen yıl ilk mezunlarını veren 60+Tazelenme Üniversitesi'nin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) devri için 25 Mayıs'ta protokol imzalandı.

Protokolün imzalanmasından büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Prof. Dr. Tufan, "Yaklaşık 2 yıl süren karşılıklı görüşmelerimizle 60+Tazelenme Üniversitesi projesini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile yaptığımız protokol neticesinde onlara devrettik. Bakanlık da bu projeyi YÖK'e devredecek. Yakın bir zamanda da Yükseköğretim Kurulu'nun 60+Tazelenme Üniversitesi'ni yaygınlaştırma ile ilgili girişimlerini heyecanla bekliyorum. Artık Türkiye'nin her ilinde yaşayan 60 yaş ve üzeri vatandaşlarımız illerindeki üniversitelerde sunulacak olan 60+Tazelenme Üniversitesi eğitim programdan yararlanma imkânına sahip olacak. Emek veren herkese gönülden çok teşekkür ediyorum. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" diye konuştu.

'ÜNİVERSİTEMİZ VE ÜLKEMİZ ADINA MUTLUYUZ'

AÜ'de doğmuş bir projenin bu noktaya gelmesinin son derece mutluluk verici olduğunu kaydeden Tufan, "Proje bundan sonra 81 ilde devlet ve vakıf üniversiteleri bünyesinde yaşlılara yönelik gönüllü eğitim programı olarak hizmet verecek. Akdeniz Üniversitesi'nde doğmuş olan bir projeyi devletimiz kendi imkânları ile Bakanlık ve YÖK'ün iş birliği ile Edirne'den Kars'a, Siirt'ten İzmir'e, Artvin'den Antalya'ya kadar her yere, 81 ilimizde bu projemiz başarıyla yürütülecek noktaya gelecektir" dedi.

'TAZELENME ÜNİVERSİTESİ MARKADIR'

Prof. Dr. Tufan, "60+ Tazelenme Üniversitesi ilk defa Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü´nde doğmuştur. Zaman içerisinde de büyük bir karşılık buldu yaşlı insanlarımızdan ve Türkiye'deki diğer üniversitelerden. Bugün Türkiye'de bu modelde 7 aktif merkez bulunuyor. Üniversite içerisinde gönüllü öğretim üyelerimizin verdiği sağlığı koruyucu, yaşamı kolaylaştırıcı derslerle yaşlılarımız çok önemli bilgi sahibi olmuştur. Dolayısıyla bugün Tazelenme Üniversitesi, yaşam boyu öğrenme programları içerisinde önemli bir markadır" diye konuştu.

'DÜNYADA EŞİ YOK'

Bu projenin dünyada benzeri olmadığını söyleyen Prof. Dr. Tufan, gönüllü öğretim üyelerinin hiçbir ücret almadığını, öğrencilerin de ücret ödemediğini belirtti. Projenin gelecek yıllarda daha büyük ihtiyaç ve önem arz edeceğini kaydeden Tufan, şöyle konuştu:

"Ülkemizde TÜİK rakamlarına göre 65 yaş üzeri yüzde 9,5 civarında, yani 9 milyon yaşlımız olduğu ifade ediliyor. 2030 yılında 14 milyon olacak. 2050 yılından önce de yaklaşık 100 milyonu bulacağız. Bu bakımdan oldukça önemli. Sağladığı pek çok faydanın yanı sıra 60+ Tazelenme Üniversitesi'nin bir özelliği de sağlık giderlerini azaltması. Çünkü öğrenciler buradaki eğitimlerde sağlıklarını nasıl koruyacaklarını öğreniyor. Böylelikle sağlık giderleri azalıyor. Daha az doktora gidiyorlar, yeni arkadaşlıklar ediniyorlar, yeni bilgiler öğreniyorlar, burada tazeleniyorlar."

Tazelenme Üniversitesi'nin kuşaklararası ilişkiyi güçlendirdiğini vurgulayan Tufan, "Yaşlı öğrencilerimiz derslerinden daha erken saatlerde kampüse geliyor. Böylece genç ve yaşlıyı bir araya getiriyoruz. Öğrencilerimiz yaşlı insanları görüyor, konuşuyor, kaynaşıyorlar. Gençler de onlardan bir şeyler öğreniyor. Kampüsümüz toplumun her kesiminden insanla tanışmış oluyor. Böylelikle üniversite ile toplum birleşiyor" diye konuştu.DHA-Eğitim Türkiye-Antalya

2021-06-01 12:49:07



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.