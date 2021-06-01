Sahte dekont ve bahis kuponuyla dolandırıcılığa 18 tutuklama 



Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)ANKARA merkezli 4 ilde polisin düzenlediği operasyonda, sosyal medya hesapları üzerinden sahte dekont ve bahis kuponları ile dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 21 kişiden 18´i tutuklandı. Binlerce kişiyi dolandırdıkları belirlenen şüphelilerin hesap incelemesinde bir yıl içerisinde yaklaşık 25 milyon lira para hareketinin olduğu tespit edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar sonunda sosyal medya hesapları üzerinden dolandırıcılık yapan çetenin izine ulaştı. Harekete geçen ekipler Ankara, Antalya, İzmir ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltı kararı verilen 26 şüpheliden 21'i gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda çok sayıda dijital materyal, banka kartı ve dekontlarına el konuldu.

'İŞLEM ÜCRETİ' DİYEREK DOLANDIRDILAR´

Yapılan araştırmada, şüphelilerin sosyal ağlarda takipçi sayısı yüksek olan bir hesapla çeşitli sahte görseller tasarladığı ve mağdurları da ikna ederek `yasal bahis´ adı altında yayınladıkları sahte kuponlar ile yüksek meblağlı banka dekontları ile kişileri ağlarına düşürdükleri saptandı. Şüphelilerin, mağdurlara düşük bir miktar ödeme karşılığında kupon satarak yüksek meblağlarda para kazanacakları vaadinde bulundukları, sonrasında ise oynanan kuponların tuttuğunu gösteren sahte dekontları hazırlayıp kazanılan tutarın alınması için 'işlem ücreti', 'vergi ücreti', 'banka bloke ücreti' adı altında para istedikleri ortaya çıktı.

25 MİLYON LİRA HESAP HAREKETİ

Şüphelilerin, bu paraları yatırmayan ya da yatıracak parası kalmayan kişilere ise sahte avukat kimliği gönderdikleri, avukatlarının haciz ve tazminat davası açmak üzere hazırladığı sahte dilekçe örneği ile mağdur vatandaşları tehdit ettikleri tespit edildi. Bu yöntemle Türkiye genelinde binlerce kişinin dolandırıldığı belirlendi. Şüphelilerin kullandığı hesap hareketleri incelendiğinde ise bir yılda yaklaşık 25 milyon lira para hareketinin olduğu saptandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüpheliden 18'i tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Fatih POYRAZ

2021-06-01 14:21:24



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