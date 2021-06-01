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Temizlik işçilerinin Atatürk sevgisi Çöp konteynerinde bulunan Atatürk portresini alarak bir binanın bahçe duvarına bırakan temizlik görevlileri, 15 dakika sonra geri dönerek portreyi bıraktıkları noktadan aldı Çöpe atılan Atatürk portresini çıkaran görevli: “Vicdanımız bu portreyi orada bırakmaya izin vermedi”

İHA

Temizlik işçilerinin Atatürk sevgisi Çöp konteynerinde bulunan Atatürk portresini alarak bir binanın bahçe duvarına bırakan temizlik görevlileri, 15 dakika sonra geri dönerek portreyi bıraktıkları noktadan aldı Çöpe atılan Atatürk portresini çıkaran görevli: “Vicdanımız bu portreyi orada bırakmaya izin vermedi”

Antalya’da vatandaşın cep telefonuna yansıyan görüntülerde, Konyaaltı Belediyesi’nin temizlik ekipleri çöp konteynerine atılan Atatürk portresini özenle bir binanın bahçe duvarına bırakıyor. Ekipler, 15 dakika sonra geri dönerek portreyi bıraktıkları noktadan aldı. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, duyarlı davranışları nedeniyle personeli kutlarken, çöpe atılan Atatürk portresini de belediyeye asacaklarını kaydetti.
Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi’nde vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, Konyaaltı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokak arasındaki konteynerlerden çöp ve atıkları kamyona yükledikleri sırada çöp kutusuna atılmış Atatürk portresi buldu. Portreyi özenle yakındaki bir binanın duvarına bırakan ekipler, araçlarıyla yollarına devam etti. Belediye görevlileri, 15 dakika sonra çöp toplama aracıyla geri dönerek duvarın kenarına bıraktıkları portreyi aldı.

Çocukların Atatürk duyarlılığı
Öte yandan, görüntülerde çocukların Atatürk sevgisi de dikkati çekti. Çekimden haberleri olmayan iki çocuk, “Tabloları atıyorlar” diye birbirlerine seslendi. Çöpün içinden çıkan Atatürk tablosunu gören çocuklar heyecanla ve çığlıklarla, “Atatürk, Atatürk’ün portresini atacaklar” diye bağırdı. Görüntüyü çeken vatandaş, sosyal medya hesabından ‘Çöpe atılan Atatürk portresini kıyamayıp tüm hassasiyeti ile kenara koyan belediye görevlisi arkadaşımız, bugün bunu görmek çok iyi geldi’ notuyla çekimlerini paylaştı.

“Bizi gururlandırdınız”
Görüntüleri izleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Atatürk portresine ilgi gösteren üç temizlik personeli ile bir araya geldi. Portreyi çerçevelettikten sonra belediyede uygun bir yere asacaklarını dile getiren Başkan Esen, “Beni çok gururlandırdınız. Bu davranışınız her şeyin üzerinde, siyaset üstü bir konu. Memleketini seven her insan, Atatürk’ün bu memlekete yaptığı hizmetin farkındadır. Hangi siyasi partiye oy verirse versin Atatürk’ün bizi neyden kurtardığını bilir, anlar ve bu konuda vefa gösterir. Videonuzu görünce çok doğru insanlarla ekip olduğumuzu bir kez daha anladım. İzleyenler sizden gururla bahsediyor. Atatürk’ün Türkiye için ne anlama geldiğini bilen, onun gösterdiği yolun herkes için en doğru yol olduğunu bilen insanlarla bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sizler bu anlayışla hizmet ettiğiniz sürece Ata’mızın söylediği gibi Türkiye ilelebet payidar kalacaktır. Bu ülke sizler gibi insanlar sayesinde ayaktadır. Bu memleketin kalbi güzel emekçilere çok ihtiyacı var” dedi.

“Vicdanımız bu portreyi orada bırakmaya izin vermedi”
Temizlik işçilerinden Mesut Dönmez ise konteyneri kontrol ettiklerinde Atatürk portresini gördüklerini söyledi. Dönmez, “Onu çöp kamyonuna atmaya kıyamadık. Duyarlı bir vatandaş belki evine götürür diye resmi duvarın kenarına koyduk. Ama vicdan azabı duyduk ve 15 dakika sonra geri dönerek portreyi aldık. Atatürk’ün Türkiye için elde ettiği zaferler, yaptığı reformlar, ileriye dönük düşünceleri bize her zaman yol göstermiştir. Bize bıraktığı ülkeyi daha ileriye götürmek için ona ve fikirlerine değer veriyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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