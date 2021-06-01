Kemer’de aydınlatma çalışması

Kemer Belediyesi, ilçedeki parklarda aydınlatma çalışmaları yapıyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki tüm parklarda aydınlatma çalışmaları yapıyor. İlçe huzuru ve güvenliği açısından aydınlatılamayan veya yeteri kadar aydınlatma bulunmayan parklarda bakım ve onarım çalışmaları da gerçekleştiren belediye ekipleri, tek ve 4 konsollu 9 metre galvanizli çelik poligon aydınlatma direklerinin montajını yapıyor.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, ilçede hiçbir parkın karanlıkta kalmayacağını söyledi. Belediye ekiplerinin parklarda bakım ve onarım çalışmalarını da yaptıklarını ifade eden Başkan Topaloğlu, "Kemerimize yakışan parklar yapmanın yanı sıra mevcut parklarımızda da aydınlatma çalışmaları yapıyoruz. Aydınlatmaları yetersiz kalan parklarda daha aydınlık hale getiriyoruz. Halkımıza en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

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