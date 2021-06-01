Antalya'da cadde ortasında sopalı kavga



ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da iki grup arasında yumruklu sopalı kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi'nde öğle saatlerinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Taraflar sopalarla kendini korumaya çalışırken, beyaz tişörtlü bir kişi yumrukların hedefi oldu. Başına aldığı darbelerle çılgına dönen genç, kendine yumruk atanlara sopayla defalarca vurdu. Taraflar bir süre sonra ayrılırken, o anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntüler, "Liman Mahallesi'nde sebebi belli olmayan kavga" notuyla sosyal medyadan paylaşıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya ANTALYA

2021-06-01 16:32:33



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