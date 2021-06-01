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Naturalya İbrahim Şahin Ortaokulu’nun temeli atıldı Hayırsever tarafından inşa ettirilen okulun temel atma törenine Vali Yazıcı katıldı

İHA

Naturalya İbrahim Şahin Ortaokulu’nun temeli atıldı Hayırsever tarafından inşa ettirilen okulun temel atma törenine Vali Yazıcı katıldı

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 26 Ocak tarihinde imzaları atılan, Serikli hayırsever İbrahim Şahin tarafından yaptırılan 8 derslikli Naturalya İbrahim Şahin Ortaokulu’nun temel atma törenine katıldı.
Serik İlçesi Karadayı Mahallesi’nde düzenlenen temel atma törenine Vali Yazıcı’nın yanı sıra, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse ve Kemal Çelik, Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan ve protokol üyeleri katıldı.
Temel atma töreninde, sözlerine protokol üyelerini selamlayarak başlayan Vali Yazıcı “Burada çok güzel bir ana şahitlik ediyoruz. Ülkemizde maddi durumu iyi olan çok fazla insan var ama her maddi durumu iyi olan insana şu anı yaşatmak nasip olmuyor. Hayırsever olmak için sadece para olması yetmiyor, gönüllerde bu güzelliğin yaşaması gerekiyor. Gönülde bu ülkeye sevda gerekiyor. Eğitime, okumaya aşk gerekiyor. Bu ülkenin, bu şehrin, bu beldenin insanlarına sevgi, bağlılık ve bu vatanı bu toprağı vatan kılmanın bağlılığı gerekiyor. Şükürler olsun Türkiye Cumhuriyeti Devleti okullarımızı yapabiliyor ama bizim, hayırsever İbrahim Şahin gibi güzel insanlara da ihtiyacımız var. Hayırseverlerimizin bu inşaatlarında, temel atma törenlerinde fazlasıyla heyecanlanıyorum. Bizlere bu heyecanı yaşatan hayırseverimiz İbrahim Şahin ve ailesinden Allah razı olsun. Serik ilçemize, Antalya’mıza ve eğitim camiamıza hayırlı olsun. Mevlam sizler gibi hayırseverlerimizin sayısını artırsın ve bu hayrınızı da güzelliğinizi de kabul eylesin” dedi.
Hayırsever İbrahim Şahin, “Doğduğum, büyüdüğüm memleketime okul yaptırmayı hep istiyordum. Çok şükür bu hayalim gerçekleşiyor. İnşallah bu okuldan hem şehrimize hem ülkemize hayırlı gençler yetişecek” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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