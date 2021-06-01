Koronavirüs salgınında can kaybı 47 bin 656'ya yükseldi



ANKARA, (DHA)SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 223 bin 482 testte, 7 bin 112 vaka ile 602 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 129 kişi ile toplam can kaybı 47 bin 656'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 223 bin 482 testte 7 bin 112 vaka, 602 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 129 kişi hayatını kaybederken, 9 bin 457 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 54 milyon 362 bin 791, toplam vaka sayısı 5 milyon 256 bin 516, toplam vefat sayısı 47 bin 656, toplam ağır hasta sayısı 1241, toplam iyileşen hasta sayısı ise 5 milyon 124 bin 81 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 2,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,8, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 27,6, ortalama temaslı tespit süresi 7.5 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı. DHA-Sağlık Türkiye-Antalya ANKARA,(DHA)

2021-06-01 20:12:29



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