Otellerdeki hizmet üretim maliyetleri, oda satış fiyatlarının üzerinde

TÜİK verilerinden derlenen bulgulara göre, konaklamada üreticiden işletmelere (BtoB), üreticiden tüketiciye (BtoC), üreticiden yurt dışına (BtoE) olmak üzere, üretilen hizmetin vergiler hariç satış fiyatı, 12 aylık ortalamalarla Nisan 2021’de yüzde 23,26 arttı. Otellerin vergiler dahil oda fiyatları ise iç pazarda 4 ayda yüzde 6 dolayında artış gösterdi.

2019 yılında otel hizmetleri üretim yapma fiyatlarındaki artış, oda fiyatları artışının çok üzerinde idi. Bu eğilim 2020’de tersine döndü. Ancak yılbaşından Nisan 2021’e kadar yeniden üstüne çıktı. Otellerin vergiler dahil oda fiyatları iç pazarda 4 ayda yüzde 6 dolayında artarken vergiler hariç üretim satış fiyatları yüzde 20 dolayında yükseldi.



Ülke genelinde durum ne

Üretim yapan hizmetler sektörünün; vergiler hariç satış fiyatının seyrini inceleyen, Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (HÜFE) Nisan 2021 sonuçları TÜİK tarafından açıklandı. Buna göre HÜFE; Nisanda Türkiye’de yüzde 3,43 arttı. Bu artış 2019 Nisan ayına göre yüzde 26,26 ve 12 aylık ortalamalara göre de yüzde 18,76 oldu.

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