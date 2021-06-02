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Domateste son 6 yılın en yüksek miktar azalışı yaşanıyor ATB Mayıs ayı hal endeksini açıkladı Sebze miktarları azalırken fiyatı artış gösteriyor

İHA

Domateste son 6 yılın en yüksek miktar azalışı yaşanıyor ATB Mayıs ayı hal endeksini açıkladı Sebze miktarları azalırken fiyatı artış gösteriyor

Domates miktarı geçen yıla göre yüzde 28.63, sebze miktarı yüzde 36.60, meyve miktarı ise yüzde 33.96 azaldı. Domates fiyatı geçen yıla göre yüzde 24.19 artarken, sebze yüzde 13.69, meyve fiyatı ise yüzde 22.28 artış gösterdi.

Antalya Ticaret Borsası (ATB), Mayıs ayı Antalya Halleri Domates, Sebze ve Meyve Endeksini açıkladı. Antalya hallerinde işlem gören domates, sebze ve meyvelerin işlem miktar ve fiyatlarıyla ilgili endeks değerlerinin değişimleri, 2021 Mayıs ayında bir önceki aya göre ve geçen yılın aynı ayına göre değişim gösterdi. Mayıs ayında miktar endeksleri domateste 83, sebzede 98 ve meyvede 125 olarak gerçekleşirken, fiyat endeksleri ise domateste 202, sebzede 180 ve meyvede 309 olarak gerçekleşti.

Antalya hallerinde işlem gören domates miktar endeksi Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 5.90 ve meyvede yüzde 84.84 artarken, sebzede miktar 0.45 azaldı. Geçen yılın aynı ayına göre miktar domateste yüzde 28.63, sebzede yüzde 36.60, meyve miktarında ise yüzde 33.96 azaldı. Miktar endekslerinde, Kasım, Şubat, Mart ve Nisan aylarından sonra Mayıs ayında da aynı azalış eğilimi devam etti.

“Domateste son 6 yılın en yüksek miktar azalışı”
Domates miktar endeksi, geçen yılın Mayıs ayına göre yıllık 28.63 azalırken, fiyat geçen yılın Mayıs ayına göre yıllık yüzde 24.19 arttı. Miktar endeksindeki bu düşüş, son altı yılın en yüksek miktar azalışını, fiyat endeksindeki artış ise son altı yılın üçüncü en yüksek fiyat artışını gösteriyor.

“Sebzede miktar azaldı fiyat arttı”
Sebze miktar endeksinde, geçen yılın Mayıs ayına göre yıllık yüzde 36.60’lık düşüş olurken, fiyat endeksinde geçen yılın Mayıs ayına göre yüzde 13.69’luk artış yaşandı. Miktar endeksindeki bu düşüş, son altı yılın en yüksek miktar azalışını, fiyat endeksindeki artış ise son altı yılın üçüncü en yüksek fiyat artışını gösteriyor.
Meyvede miktar geçen yılın Mayıs ayına göre yüzde 33.96 düşerken, fiyat endeksi geçen yılın Mayıs ayına göre yüzde 22.28 arttı. Miktar endeksindeki bu düşüş, son altı yılın en yüksek miktar azalışını, fiyat endeksindeki artış ise son altı yılın üçüncü en yüksek fiyat artışını gösteriyor.

“Bir önceki aya göre fiyatlar azaldı”
Açıklamada, Antalya hallerinde işlem gören domates, meyve, sebzelerin miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimlere de yer verildi. Aylık domates işlem miktar endeksi Mayıs ayında yüzde 5.90 artarken, işlem fiyatı endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 36.72’lik azalış gösterdi. Bir önceki aya göre sebze miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimlerin seyri, genel olarak önceki iki yılla uyumluluk gösterdi. Buna göre sebze işlem miktar endeksi Mayıs ayında yüzde 0.45, fiyat endeksi ise yüzde 45.74 azaldı. Son üç yılın Mayıs aylarında sebze miktar endeksleri giderek düşen bir artış gösterirken, bu Mayıs ayında doğrudan azalan bir işlem miktarı yaşandı. Sebze fiyat endeksleri ise Mayıs ayında son üç yıl boyunca düşüş eğilimi içerisinde bulundu. Bir önceki aya göre meyve işlem miktar endeksi, Mayıs ayında yüzde 84.84 artarken, işlem fiyat endeksi yüzde 35.20 azaldı. Antalya hallerinde işlem gören meyvenin 2021 yılı Mayıs ayı endeks değişimleri, miktarda ve fiyatta önceki iki yılın değişimleriyle uyumluluk gösterdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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