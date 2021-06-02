Otelde yangın çıktı; turistler itfaiye merdiveniyle kurtarıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otelde yangın çıktı; turistler itfaiye merdiveniyle kurtarıldı

DHA

Otelde yangın çıktı; turistler itfaiye merdiveniyle kurtarıldı


Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kemer ilçesinde bir otelin kazan dairesinde çıkan yangında yoğun duman nedeniyle çıktıkları çatı ve balkonlarda mahsur kalan biri çocuk 5 turist, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Kemer ilçesi Merkez Mahallesi Kavaklı Caddesi´nde 2 katlı bir otelin kazan dairesinde saat 06.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın sırasında yoğun duman, havalandırma sisteminden üst katlara doldu. Otelde kalan turistler, çatı ve balkonlara çıkarak kurtarılmayı bekledi.
İhbar üzerine otele itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, otelde bulunan biri çocuk, 5 turist merdivenle kurtarıldı.
Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri dumandan etkilenen turistlere ilk müdahaleyi ambulansta yaptı. Sağlık durumu iyi olan turistler tedbir amaçlı ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına aldı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Kemer Levent YENİGÜN
2021-06-02 10:53:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Toplam ağırlıkları 300 kilograma yaklaşan gurbetçi obez çift, bebek hayallerini Antalya'da gerçekleştirecek 122 ve 151 kiloya ulaşan çift bebek sahibi olabilmek için tüp mide ameliyatı oldu 3 yıl önce evlendikten sonra hızla kilo alan gurbetçi çift, her yolu denedi ancak kilo veremedi Bebek sahibi olabilmek ve yaşam kalitelerini yükseltmek isteyen çit, çareyi tüp mide ameliyatı olmakta buldu
YEREL HABERLER Toplam ağırlıkları 300 kilograma yaklaşan gurbetçi ...
Domateste son 6 yılın en yüksek miktar azalışı yaşanıyor ATB Mayıs ayı hal endeksini açıkladı Sebze miktarları azalırken fiyatı artış gösteriyor
YEREL HABERLER Domateste son 6 yılın en yüksek miktar azalışı ...
Antalya'da korkutan otel yangını Otelde çıkan yangında mahsur kalan turistler itfaiye tarafından kurtarıldı Yangından kurtarılan turistler, gözyaşları içinde birbirlerine sarıldı
YEREL HABERLER Antalya'da korkutan otel yangını Otelde çıkan ...
Otellerdeki hizmet üretim maliyetleri, oda satış fiyatlarının üzerinde
YEREL HABERLER Otellerdeki hizmet üretim maliyetleri, oda satış ...
Koronavirüs salgınında can kaybı 47 bin 656'ya yükseldi
YEREL HABERLER Koronavirüs salgınında can kaybı 47 bin ...
Aytemiz Alanyaspor, Candeias ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor, Candeias ile 2 yıllık sözleşme ...
Kaza yapan sürücü alkolmetreyi üflemedi
YEREL HABERLER Kaza yapan sürücü alkolmetreyi üflemedi
Candeias, Aytemiz Alanyaspor’da
YEREL HABERLER Candeias, Aytemiz Alanyaspor’da
Alkollü sürücü hem kaza yaptı, hem de alkolmetreyi üflemeyip gazetecilerden kaçtı Polis ekiplerinin uzattığı alkolmetreyi üflemeyen sürücü ekip aracıyla polis merkezine götürüldü Sürücünün 2 yıl ehliyetine el konulacağı bildirildi
YEREL HABERLER Alkollü sürücü hem kaza yaptı, hem de alkolmetreyi ...
Uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama
Girdiği evden çok sayıda ziynet eşyası ve para çalan hırsız tutuklandı
YEREL HABERLER Girdiği evden çok sayıda ziynet eşyası ve para çalan ...
Milli sporcular, Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda madalya hedefliyor
YEREL HABERLER Milli sporcular, Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda ...
Serik Belediyespor 2 oyuncusuyla 1 yıl daha anlaştı
YEREL HABERLER Serik Belediyespor 2 oyuncusuyla 1 yıl daha anlaştı
Naturalya İbrahim Şahin Ortaokulu’nun temeli atıldı Hayırsever tarafından inşa ettirilen okulun temel atma törenine Vali Yazıcı katıldı
YEREL HABERLER Naturalya İbrahim Şahin Ortaokulu’nun temeli ...
Cadde ortasında yumruklu sopalı kavga
YEREL HABERLER Cadde ortasında yumruklu sopalı kavga
Antalya'da cadde ortasında sopalı kavga
YEREL HABERLER Antalya'da cadde ortasında sopalı kavga
Caretta carettaların yuva bölgesine giren ATV sürücülerine tepki DEKAFOK Başkanı Akyol: "Kendini bilmezler hala ATV ile yuvaların bulunduğu yerlere girmeye devam ediyor"
YEREL HABERLER Caretta carettaların yuva bölgesine giren ATV ...
Sağanak yağmura sahilde yakalanıp kaçacak yer aradılar Yağmurdan korunmak için kilime sarılanlar ve şemsiye ile eve gidenler güldürdü Sağanak yağmura denizde yakalanan vatandaşlar eline ne aldı ise evin yolunu tuttu Yeni normalleşme kararı sonrası yoğunluk yaşanan sahil 5 dakika içerisinde ıssızlaştı
YEREL HABERLER Sağanak yağmura sahilde yakalanıp kaçacak yer ...
Kayalıklara çarpan araçtan fırlayan Emre öldü, 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kayalıklara çarpan araçtan fırlayan Emre öldü, 4 kişi ...
Düden Şelalesi'nde yeniden kirlilik alarmı Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu: "Düden’in esas suyu nehir şeklinde yeraltından geliyor, yaklaşık 30 kilometrelik yeraltındaki galerilerden su akıyor" "Köpürme aktif bir yüzey maddesi olduğunun göstergesidir, deterjanımsı bir karışımın olduğu görülüyor" "Şu anki kirlilik bir önceki kirliliğin devamı da olabilir"
YEREL HABERLER Düden Şelalesi'nde yeniden kirlilik alarmı Akdeniz ...
Şezlonglar 1.5 metre mesafeli olarak sahillerde yerini aldı Dünyaca ünlü sahilde ‘Erik Dalı’ eşliğinde yeni normalleşme kutlaması
YEREL HABERLER Şezlonglar 1.5 metre mesafeli olarak sahillerde ...
Kemer’de aydınlatma çalışması
YEREL HABERLER Kemer’de aydınlatma çalışması
Antalya’da dehşete düşüren kaza: 3.5 yaşındaki Hasan Emre, aracın camından fırlayıp öldü
YEREL HABERLER Antalya’da dehşete düşüren kaza: 3.5 yaşındaki Hasan ...
Temizlik işçilerinin Atatürk sevgisi Çöp konteynerinde bulunan Atatürk portresini alarak bir binanın bahçe duvarına bırakan temizlik görevlileri, 15 dakika sonra geri dönerek portreyi bıraktıkları noktadan aldı Çöpe atılan Atatürk portresini çıkaran görevli: “Vicdanımız bu portreyi orada bırakmaya izin vermedi”
YEREL HABERLER Temizlik işçilerinin Atatürk sevgisi Çöp ...