Toplam ağırlıkları 300 kilograma yaklaşan gurbetçi obez çift, bebek hayallerini Antalya'da gerçekleştirecek 122 ve 151 kiloya ulaşan çift bebek sahibi olabilmek için tüp mide ameliyatı oldu 3 yıl önce evlendikten sonra hızla kilo alan gurbetçi çift, her yolu denedi ancak kilo veremedi Bebek sahibi olabilmek ve yaşam kalitelerini yükseltmek isteyen çit, çareyi tüp mide ameliyatı olmakta buldu

Almanya’da yaşayan ve obezite grubunda yer alan 31 yaşındaki Gülşah ve 36 yaşındaki Sercan Zararsız çifti, hem yaşam standartlarını yükseltmek hem de bir bebek sahibi olmak için Antalya’da tüp mide ameliyatı oldu.

Almanya’nın Frankfurt şehrinde yaşayan GülşahSercan Zararsız çifti 3 yıl önce dünya evine girdi. Kuaför Gülşah ile kamyon şoförü eşi Sercan Zararsız, son bir yılda hızla kilo almaya başladı. Sercan 122, Gülşah ise 151 kiloya çıktı. Çift, fazla kilolarından kurtulabilmek için, spor, egzersiz, diyet yaptı ama bir türlü kilo alımlarını durduramadı. Yaşam standartları da hızla düşen çift, yürüme, merdiven çıkma, nefes alma, hatta kıyafet bulmakta bile zorluk yaşamaya başladı. Tüm bu sorunlara göğüs geren çift, bebek hayalleri kilolar nedeniyle sürekli ertelenince, ‘yeter artık’ dedi. Zararsız çifti komşularının tavsiyesi ile Türkiye'ye gelmeye karar verdi.

Antalya’da Lara Anadolu Hastanesi’ne gelen çift, Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Nurullah Bülbüller, detaylı bir hazırlık aşamasının ardından bir hafta arayla halk arasında 'tüp mide ameliyatı' olarak bilinen Laparoskopik Sleeve Gastrektomi operasyonunu geçirdi. Ameliyata Sercan 122, Gülşah ise 151 kilo olarak girerken, 4 günün ardından kendilerinde değişimler olduğunu belirtti. Genç çift, bebek hayallerine kavuşmak için geldikleri Antalya’dan mutlu bir şekilde ayrıldı.



"Çocuklarıyla oyun oynamak istiyor"

Sercan Zararsız, Almanya’da kamyon şoförü olduğunu belirterek, 3 yıl önce evlendikten sonra hızla kilo almaya başladıklarını söyledi. Kilolardan kurtulmak için diyet, spor, egzersiz her şeyi denediklerini ama bir sonuç alamadıklarını dile getiren Zararsız, “Aşırı kilolarım nedeniyle belim ağrıyordu. Ayaklarımı bağlayamıyordum. Kamyona zor çıkıyordum. Artık yeter dedik. Ama en etkilisi bebek hayalimiz vardı. İnşallah bir bebeğimiz olur. Operasyonu olduk şu an çok iyiyiz. Bu kararı vermesek kilo almaya devam ederdik. En büyük hayalim baba olup çocuklarımla oyun oynamak" diye konuştu.



"Anne olmak istiyor"

Zararsız, Antalya'ya kilolu olan komşularının tavsiyesi üzerine geldiklerini söylerken Gülşah Zararsız ise eşiyle 3 yıl önce evlendiklerinde 90 kilo olduğunu ama sonrasında sürekli kilo almaya başladığını hatırlattı. Nefes alamaz ve merdiven çıkamaz hale geldiğini anlatan Zararsız, “Bebek planlarımızı geriye atmak zorunda kaldık. Bebek sahibi olmayı, anneliği çok istiyorum. İnşallah bebeğimiz olur. Annelik en büyük hayalim. 70 kiloya inmeyi istiyorum. 4 gün oldu ameliyatı olalı, kendimizi iyi hissediyoruz. Almanya’daki doktorum kilo almaya devam edersem ölüme götüren bir süreç olabilir demişti. Şu an çok iyiyim” dedi.



Her yolu denedi

Yıllardır diyet ve spor yapmasına rağmen kilo veremediğini kaydeden Gülşah Zararsız, “Bir verdim kilo bir aldım. Sonunda böyle oldu. Son dönemde hiç kilo veremez oldum. Ameliyatın üzerinden 4 gün geçti, nerdeyse nefes almam bize düzeldi” diye konuştu.



"6 ay içinde ideal kiloya ulaşacaklar"

Operasyonu gerçekleştiren Prof.Dr. Nurullah Bülbüller ise vücut kitle endeksi 40’ın üzerinde olan obez çiftin Almanya’dan kendilerine başvurduğunu söyledi. Detaylı hazırlık aşamasının ardından çifte operasyon yaptıklarını belirten Bülbüller, “Ameliyat başarılı geçti. Şimdi taburcu ediyoruz. 1 yıllık süreçte gerekli kontrollerini yapmaya devam edeceğiz. 20 ile 40 dakika arasındaki sürede ameliyatımızı tamamlıyoruz. Yaklaşık bir yıl boyunca kilo kaybedecekler. Ama ideal vücut kitle endekslerine 6 ay içinde gelmelerini bekliyoruz” dedi.

