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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin pandemi dönemi eserleri sergi oldu

İHA

Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin pandemi dönemi eserleri sergi oldu

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nün 43 öğrencisinin eserleri sergiye açıldı. Açılışına Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan’ın da katıldığı sergi 17 Haziran’a kadar izlenime açık olacak.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü tarafından düzenlenen serginin açılışına katıldı. Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonunda düzenlenen sergi açılışına Rektör Özkan’ın yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Paşaoğlu Yöndem, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Hakan Öniz, Dr. Öğr. Üyesi Bekir Kirişcan, Heykel Bölümü Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hanife Neris Yüksel, akademisyenler ve heykel sanatçıları katıldı.

“Öğrencilerimizi görmekten çok mutlu oluyorum”
Sergi açılışı öncesinde konuşan Rektör Özkan, “Burada olmaktan çok mutluyum çünkü ben sanatı seven bir insanım. Plastik cerrah olmam nedeniyle de bizim için sanatın ayrı bir yeri var. Sanat hem güzelleştirir, hem iyileştirir. Bu anlamda pandemi döneminde sanata daha çok ihtiyacı var dünyanın. Çok güzel işler yapıyorsunuz, elimizden geldiğince ne destek vermemiz gerekiyorsa yanınızdayız. Özellikle heykel, resim çok sevdiğim bölümler zaten. Çok güzel öğrenciler görüyorum burada onları görmekten çok mutlu oluyorum. Pandemi sonrası daha kalabalıklarla, yeni sergilerde buluşmak dileğiyle” dedi.

“Sanatın iyileştirici yönü”
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Paşaoğlu Yöndem ise “Bugünkü sergimiz 43 lisans ve lisansüstü öğrencisinin ve hocalarımızın çalışmalarından oluşuyor. Eserlerde çok güzel teknikler ve çok farklı malzemeler kullanıldı. Pandemi döneminin özellikle sanatla biraz daha iyileştirici yönüne dikkat çekmek istedik. Sanatın birleştirici yönü özellikle son zamanlarda hem felsefe hem de sosyal bilimlerin ilgi alanında dolayısıyla bizde bunun altını çizmeye gayret ettik” şeklinde konuştu. Konuşmaların sonrasında Rektör Özkan ve beraberindekiler sergiyi gezerek heykelleri yapan sanatçılardan eserleri hakkında bilgi aldı.

“Pandeminin etkisi eserlere yansıdı”
Heykel Bölümü Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hanife Neris Yüksel de bölümlerinin hem öğrenci mevcudu hem de uygulamalı eğitim verilmesi dolayısıyla Türkiye’deki Güzel Sanatlar Fakülteleri arasında pandemi döneminde tek yüz yüze eğitim veren bölüm olduğunu vurguladı. Sergilenen eserlerin de pandemi döneminde yapılan çalışmalarda ortaya çıktığını eserlerin pandemi döneminde ortaya çıkan yapıtlar olduğunun altını çizerek, “Türkiye’deki Güzel Sanatlar Fakülteleri arasında tek yüz yüze eğitim veren bölüm biz olduk. Pandemi hepimizin hayatına bir yerde dokundu. Sanat da bunu yansıtma alanı. Bu nedenle pandeminin psikolojik etkisi eserlere de yansıdı” şeklinde konuştu.

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