Alanya’da 750 öğrenci kapasiteli eğitim akademisi inşaatı devam ediyor

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Güllerpınarı Mahallesi’nde inşaatı devam eden 750 öğrenci kapasiteli Eğitim Akademisi’nin şantiye sahasında incelemelerde bulundu. Projenin hızla ilerlediğini belirten Başkan Yücel, “20212022 eğitim öğretim yılında faaliyete geçecek” dedi.

Alanya Belediyesi alt ve üst yapı çalışmalarından, sosyal ve kültür hizmetlerine, eğitimden sağlığa her alanda yatırımlarını sürdürüyor. Eğitime öncelik veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in, 21 Eylül 2020 tarihinde Güllerpınarı Mahallesi’nde temelini attığı Alanya Belediyesi Eğitim Akademisi binasının inşaatı hızla devam ediyor. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, inşaat alanını ziyaret ederek, projenin geldiği son nokta ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Yücel’e Başkan Yardımcısı Özgür Karamut, Başkan Yardımcısı Abdullah Akbaş, Kentsel Tasarım Müdürü Sibel Ademoğlu, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüseyin Doğan, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nimet Hacıkura, teknik ekibi ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.

Başkan Yücel: “Aynı anda 750 öğrenciye hizmet verebilecek”

İnşaatın en kısa sürede tamamlamak öncelikli hedefleri olduğunu aktaran Yücel, “Bu eğitim akademimiz 20 dersliği, 6 sanat atölyesi, konferans salonları, kütüphaneleri ve halk eğitim destekli bütün kurs projelerinde kullanılabilecek alanları var. Eğitim öğretim için oldukça önemli bir proje. Burası aynı anda 750 öğrencimize hizmet verebilecek bir eğitim yuvası” dedi.

“Kaba inşaat bitti, iç aksam çalışmaları başladı”

Şu andaki sürecin hızlı bir şekilde ilerlediğini söyleyen Başkan Yücel, “9 ay gibi bir sürede temel attık ve kaba inşaatı tamamladık. İnşaatımızdaki çalışmalar de hızlı bir şekilde ilerliyor. Çalışmaları bir an önce bitirip Eğitim Akademimizi sağlıklı bir şekilde kullanıma açmak istiyoruz. 20212022 eğitim öğretim yılına yetiştireceğiz ve geleceğimizin teminatı çocuklarımıza burada hizmet vereceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Güllerpınarı Mahallesi’nde yapımına başlanan ve içerisinde 20 derslik, 6 sanat atölyesi, kütüphane ve konferans salonları bulunan Alanya Belediyesi Eğitim Akademisi aynı anda 750 öğrenciye hizmet verebilecek şekilde tasarlandı. Bina ayrıca son teknolojik donanımlara sahip olacak şekilde dizayn edildi.

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