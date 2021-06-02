Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

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Antalya’da 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesine bağlı Aşağı Işıklar Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Çeltikçi Mahallesi istikametine seyir halindeki Umut Ünlü’nün kullandığı 07 JB 573 plakalı otomobil ile Çeltikçi istikametinden Aşağı Işıklar istikametine gitmekte olan Yunun Görer’in kullandığı 06 RBD 77 plakalı otomobil, Aşağı Işıklar Mahallesi girişinde çarpıştı. Kaza sonrası aynı araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kazada yaralanan Gamze Ünlü ve Nuri Ünlü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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