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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sosyal tesislerde normalleşme hazırlıkları

İHA

Sosyal tesislerde normalleşme hazırlıkları

Antalya Büyükşehir Belediyesi 1 Haziran itibariyle başlayan kontrollü normalleşmeye birlikte sosyal tesislerini açmaya hazırlanıyor.
Bu kapsamda Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal tesisleri 7 Haziran Pazartesi günü itibariyle hizmete açılıyor. Büyükşehir Belediyesi iştiraki EKDAĞ A.Ş. tarafından işletilen Düden Balık Çarşısı, Atatürk Parkı Sosyal Tesisi, Lara ve Konyaaltı Plajları sosyal tesisleri Pazar hariç her gün sabah 09.00 akşam 21.00 saatleri arasında hizmet verecek. Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANET tarafından işletilen Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri de 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren 10.0018.00 saatleri arasında ziyaretçilerini kabul etmeye başlayacak. Selekler Çarşısı yanındaki Engelsiz Kafe ise kararın ardından hizmet vermeye başladı.

“Toplu ulaşımda araç sayısı arttı”
Antalya Büyükşehir Belediyesi normalleşme kapsamında hafta sonu Cumartesi günlerindeki sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması nedeniyle toplu ulaşım araç sayısında düzenlemeye gitti. Toplu ulaşım araçları yolcu sayısı yüzde 50 kapasiteyle hafta içi 365, Cumartesi günü 310, kısıtlama olan Pazar günü ise 66 araç toplu taşımada hizmet verecek.

“ATASEM ve ATABEM’de yüz yüze eğitim”
Büyükşehir Belediyesi ATASEM ve ATABEM kurs merkezleri de normalleşme dönemi ile birlikte yüz yüz eğitimlerine devam edecek. Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuarı’nda da yüz yüze eğitim 7 Haziran Pazartesi günü itibariyle başlayacak. Kapanma döneminde online yapılan TSM, THM, Tiyatro, ses ve şan, enstrüman eğitimleri yüz yüze gerçekleştirilecek.

“ASFİM’ler açılıyor”
Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı ASFİM spor merkezleri de 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren kapılarını sporseverlere açacak. ASFİM’e yeni kayıtlar büyükşehir spor hizmetleri internet adresinden yapılabilecek. Büyükşehir Belediyesi’ne ait Konyaaltı ve Lara’daki tenis kortları ise sporseverlerin kullanımına açıldı.

“Alzheimer merkezi 15 Haziran’da”
Büyükşehir Belediyesi’nin Muratpaşa Altındağ Mahallesi ile Alanya’da bulunan Hasta ve Hasta Yakınları Tesisleri de normalleşme kararıyla birlikte kapılarını açtı. Gazipaşa Yaşlı Lokali de hizmet vermeye başladı. Alzheimer Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi’nin de 15 Haziran itibariyle hizmet vermeye başlayacağı bildirildi.

“Halk Et tırı artık Cumartesi Finike’de”
Hafta sonu yasağı nedeniyle Halk Et Tırı, Finike ve Elmalı’da Salı günleri dönüşümlü olarak hizmet veriyordu. Kısıtlamanın kalkmasıyla Halk Et Tırı artık Finike’de her hafta Cumartesi günleri hizmet verecek. Diğer ilçe günleri ise aynı şekilde devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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