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CK Enerji Akdeniz Elektrik, 4 bin çocuğa “enerji okuryazarlığı” eğitimi veriyor

İHA

CK Enerji Akdeniz Elektrik, 4 bin çocuğa “enerji okuryazarlığı” eğitimi veriyor

CK Enerji Akdeniz Elektrik ve Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 2019 yılında imzalanan protokol kapsamında 21 ilkokulda, 3’üncü sınıf öğrenci ve öğretmenlerine verilmeye başlanan enerji okuryazarlığı eğitimi, pandemi sürecinde de çevrimiçi olarak devam ediyor. Enerjinin bilinçli kullanımıyla ilgili çocuklarda farkındalık hedefleyen firma 20202021 eğitimöğretim döneminde toplam 4 bin öğrenciyi “enerji okuryazarlığı” ile buluşturmuş olacak.
Enerji Okuryazarlığı Projesi’nin, Antalya, Burdur ve Isparta ayağını üstlenen CK Enerji Akdeniz Elektrik, Türkiye’nin geleceği olan çocukları “enerji okuryazarlığı” eğitimleri ile buluşturuyor. CK Enerji Akdeniz Elektrik ile Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 2019 yılında imzalanan protokol ile Antalya’da 21 ilkokulda, 3’üncü sınıf öğrenci ve öğretmenlerine verilmeye başlanan Enerji Okuryazarlığı eğitimleri tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde de devam ediyor. 24 Mayıs Pazartesi gününden itibaren çevrimiçi olarak yeniden başlayan eğitimlerle 20202021 eğitimöğretim dönemi sonunda 4 bin öğrenciye ulaşılmış olacak.

20212022 eğitim öğretim yılında da sürecek
Sürdürülebilir bir gelecek için enerji kaynaklarının doğru kullanılması gerektiğini ifade eden ve Enerji Okuryazarlığı Projesi’nin bu bakış açısı ile ortaya çıktığını dile getiren CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, “Antalya’da belirlenen 21 pilot okulda 2019 yılından itibaren çalışmalara başladık. Daha önce yüz yüze verilen eğitimler, pandemi ile birlikte çevrimiçi platformlarla verilmeye başlandı. Proje çerçevesinde şirketimizde konunun uzmanı olan çalışma arkadaşlarımız, öğretmen ve öğrencilerimize elektriği verimli kullanma yolları ile tasarrufun yanı sıra üretimden, son kullanıcıya kadar elektriğin yolculuğunu çocukların anlayabileceği bir dilde anlatıyor. 20212022 eğitimöğretim yılında da devam edecek olan projemiz ile çocuklarımızın pırıl pırıl zihinlerinde biz de bir ışık yakmak istiyoruz” dedi.

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