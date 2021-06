Şampiyon basketbolcular büyükşehirde

Ali Koç her şeyi anlattı!

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi playoff final serisinde 8’de 8 yaparak şampiyon olan Antalya 07 Kadın Basketbol Takımı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile bir araya geldi.



Antalya 07 Kadın Basketbol Takımı, 20202021 sezonu ligini 23 galibiyet ile tamamlayarak playoff’lara kaldı. Play off’larda 8’de 8 yaparak şampiyon olan ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ne katılmaya hak kazanan şampiyonlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i ziyaret ederek, mutluluklarını paylaştı.



“Süper Lig’de başarı diledi”

Antalya 07 Kadın Basketbol Takımı Başkanı Mesut Ceylan, İkinci Başkan Ali Rıza Ceylan ve

Antrenör Rıza Darendelioğlu’nun da hazır bulunduğu ziyarette şampiyon basketbolcuları tebrik eden Başkan Böcek, “Antalya’mız adına son derece mutluluk verici bir başarı. Spora ve sporcuya her zaman destek veren bir belediye başkanı olarak kadın basketbolcularımızın kazandığı bu başarı beni ayrıca mutlu etti ve gururlandırdı. Antalya 07 Kadın Basketbol Takımımıza Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde başarılar diliyorum. Her zaman yanınızda olacağımdan şüpheniz olmasın. Süper Lig’de de büyük başarılara imza atarak şehrimize yeni mutluluklar yaşatacağınıza eminim” dedi.



“İmzalı forma hediye ettiler”

Ziyaretin sonunda Başkan Böcek şampiyon basketbolcuları tek tek kutladı. Play off şampiyonluk kupası ile çekilen hatıra fotoğrafının ardından Başkan Böcek’e şampiyon basketbolcuların imzalarını taşıyan takım forması hediye edildi.

