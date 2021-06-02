Asırlardır sönmeyen Yanartaş, kesin korunacak hassas alan ilan edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Asırlardır sönmeyen Yanartaş, kesin korunacak hassas alan ilan edildi

DHA

Asırlardır sönmeyen Yanartaş, kesin korunacak hassas alan ilan edildi


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Kemer ilçesine bağlı Çıralı'da yüzyıllardır sönmeyen, ilk olimpiyat ateşi olarak da kabul edilen Yanartaş, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Kesin Korunacak Hassas Alan ilan edildi.
Kemer ilçesindeki Çıralı-Yanartaş doğal sit alanının koruma statüsünün 'Kesin Korunacak Hassas Alan' olarak tescil edildiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararname, 2 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Tatil cenneti Çıralı'da, sahile çok yakın bir bölgede kayalıklar arasından sızan metan gazının yüzeyde hiç sönmeden yüzyıllardır yanmasıyla da meşhur olan Yanartaş´ı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist ziyaret ediyor.
MİTOLOJİK CANAVAR CHİMERA
Yer altından sızan gazın birçok noktada yüzeyde alev alev yandığı Yanartaş'ın, Chimera olarak adlandırılan mitolojik bir canavarın ağzından çıkan alevler olduğu da hikaye ediliyor. Asırlardır sönmeyen bu ateşin sırrını çözmek için hem yurt içi hem yurt dışından bilim insanları bölgede yıllardır araştırma ve inceleme yapıyor. Kendiliğinden yanan ateş anlamında antik dönemlerden beri bilinen bir bölge ve kutsal kabul edilen Chimera'da önceki yıllarda incelemeler yapan Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fuzuli Yağmurlu, kendiliğinden yanan ateşin, doğalgaz sızıntısı sonucu meydana geldiğini söylemişti.
DOĞALGAZ SIZINTISI
Yaptığı çalışmalarla ilgili 2017'de DHA'ya açıklamada bulunan Prof. Dr. Yağmurlu, Yanartaş'ın asırlardır sönmeyen sırrını şöyle anlattı:
"Bu bölgede doğalgaz emaresi varmış ve antik dönemlerde yıldırımların, şimşeklerin etkisiyle belki o dönemlerdeki insanların etkisiyle yanmaya başlamış. Tabii bu ateş bu bölgede çok önemli bir doğalgaz sızıntısının olduğunu gösteriyor. Bu, büyük olasılıkla yer altındaki bir doğalgaz yatağından yeryüzüne sızan gazın oluşturduğu bir sızıntı. Yer altındaki doğalgaz, basınçlı halde yatağından kayaların çatlakları boyunca sızarak yüzeye kadar ulaşıyor. Bu şekilde ateş olarak görebiliyoruz. Çıralı bölgesinde 15-20 tane buna benzer sürekli kendiliğinden yanan doğalgaz çıkışları var. Doğu Akdeniz'in jeolojik yapısı içindeki konumu da çok önemli. Çünkü Doğu Akdeniz'de Kıbrıs'ın güneyinde İsrail, Levante havzası olarak isimlendirdiğimiz havza içerisinde son yıllarda doğalgaz yatakları buldu. Bu doğalgaz yatakları bulunduktan sonra tabii Doğu Akdeniz bölgesinin önemi doğalgaz ve petrol açısından daha da arttı. Çıralı bölgesindeki doğalgazı da bu açıdan ele almaya çalıştık. Çünkü FinikeKaş Kasaba Havzası olarak bildiğimiz Çıralı havzasındaki doğalgaz, Ters Yer Havzası ile bağlantılı. Çıralı yöresindeki doğalgazın kökeninin, Kaş Kasaba Finike Havzası'nı dolduran Ters Yer Havzası'nın tortuları olduğunu düşünüyoruz. Çünkü buradaki Antalya ofiyolitleri (yeşil kaya topluluğu), Finike-Kaş Kasaba Havzası'ndaki Ters Yer Havzası tortuları üzerinde bindirilmiş olarak bulunuyor. Bu doğalgaz da ofiyolitin içerisinden çıkıyor."
İTALYAN BİLİM İNSANI DA ARAŞTIRMA YAPTI
Diğer yandan, durmaksızın yanan ve 'Olimpos'un Ateşi' olarak da bilinen bu ateşin sırrını çözmek için Roma'da bulunan Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü'nden Giuseppe Etiope, Romanya'nın Cluj-Napoca kentindeki Babes-Bolyai Üniversitesi'nden Artur Ionescu ile birlikte bir çalışma yaptı. Kayalıklar arasında birçok noktada yanan gazın metan olduğu, ancak bu metanın nereden geldiğinin bilinmediğine ilişkin bilimsel çalışmaya dair yurt dışında bir makale de yayımlandı.
İLK OLİMPİYAT ATEŞİ
Doğa Koruma ve Milli Parklar Antalya Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yanartaş, Fethiye'den başlayıp Antalya'ya kadar süren tarihi Likya Yolu üzerinde bulunuyor. Yanartaş'ın ateşi ilk olimpiyat ateşi olarak da kabul ediliyor. 2016 yılında Soçi'de düzenlenen olimpiyatlara, buradan sembolik ateş götürülmüştü.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2021-06-02 15:12:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'ÇED gerekli değildir' kararı iptal oldu, 8 bin dönüm meyve bahçesi kurtuldu
YEREL HABERLER 'ÇED gerekli değildir' kararı iptal oldu, 8 bin dönüm ...
Tütüncü, ilk yardım kursu dersine katıldı
YEREL HABERLER Tütüncü, ilk yardım kursu dersine katıldı
Şampiyon basketbolcular büyükşehirde
YEREL HABERLER Şampiyon basketbolcular büyükşehirde
'Made in Turkiye' etiketli 140 bin TL'lik ayakkabı sergilendi
YEREL HABERLER 'Made in Turkiye' etiketli 140 bin TL'lik ayakkabı ...
Antalya Açıkhava Tiyatrosu ünlüleri ağırlayacak
YEREL HABERLER Antalya Açıkhava Tiyatrosu ünlüleri ağırlayacak
Bunalımda olduğu öne sürülen 3 çocuk annesi, yaşamına son verdi
YEREL HABERLER Bunalımda olduğu öne sürülen 3 çocuk annesi, yaşamına ...
Alanya'da 135 kök Hint keneviri ele geçirildi
YEREL HABERLER Alanya'da 135 kök Hint keneviri ele geçirildi
Kayıp kampçının 40 yıllık arkadaşı: Mustafa neredeysen çık, seni çok özledik
YEREL HABERLER Kayıp kampçının 40 yıllık arkadaşı: Mustafa ...
Mavi Bayrak’ta En İyi Çevre Eğitim Etkinleri ödülü 6’ncı kez Muratpaşa’ya
YEREL HABERLER Mavi Bayrak’ta En İyi Çevre Eğitim Etkinleri ödülü ...
CK Enerji Akdeniz Elektrik, 4 bin çocuğa “enerji okuryazarlığı” eğitimi veriyor
YEREL HABERLER CK Enerji Akdeniz Elektrik, 4 bin çocuğa “enerji ...
Trafikte yolcu otobüsü şoförüne paspaslı saldırı Öfkeli sürücü otobüs şoförüne saldırdı, yolcular "İşimize gecikiyoruz" diye saldırgana tepki gösterdi
YEREL HABERLER Trafikte yolcu otobüsü şoförüne paspaslı ...
(ÖZEL) Kuyumcuda 40 bin lira değerinde altını eline aldı 'en ağırları bunlar mı' diye sorup altınlarla birlikte kaçtı Kuyumcuyu soyan hırsızdan 'hırsızlık geliyor' dedirten soru İşyerini oğluna bırakıp hastane kontrolüne giden kuyumcu, döndüğünde hayatının şokunu yaşadı Kalabalığı fırsat bilip 40 bin lira değerinde 3 bileziği çalan hırsız, güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER (ÖZEL) Kuyumcuda 40 bin lira değerinde altını eline ...
ALKÜ Tıp Fakültesine mükemmeliyet belgesi
YEREL HABERLER ALKÜ Tıp Fakültesine mükemmeliyet belgesi
Finlandiyalılar Alanya'da sandık başına gitti Ülkelerindeki belediye meclis üyelerini seçmek için oy kullandılar
YEREL HABERLER Finlandiyalılar Alanya'da sandık başına ...
ATSO’dan Antalya’ya 100 Milyonluk nefes kredisi
YEREL HABERLER ATSO’dan Antalya’ya 100 Milyonluk nefes kredisi
Ersin Yazıcı: “Pandemi dönemine rağmen iyi bir sezon geçirdik”
YEREL HABERLER Ersin Yazıcı: “Pandemi dönemine rağmen iyi bir sezon ...
Çıralı Yanartaş doğal sit alanı “kesin korunacak hassas alan” olarak ilan edildi Çıralı Yanartaş’ın statüsü değiştirildi
YEREL HABERLER Çıralı Yanartaş doğal sit alanı “kesin korunacak ...
Eşinin ameliyatı için kolye satıp biriktirdiği 20 bin lirayı sahte doktora kaptırdı
YEREL HABERLER Eşinin ameliyatı için kolye satıp biriktirdiği 20 bin ...
Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı Takla atan aracın kadın sürücüsü iyi olduğunu söyleyip, hastaneye bile gitmedi
YEREL HABERLER Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan ...
Sosyal tesislerde normalleşme hazırlıkları
YEREL HABERLER Sosyal tesislerde normalleşme hazırlıkları
Duygu'nun katili indirimsiz müebbet aldı, annesi ellerini açıp dua etti
YEREL HABERLER Duygu'nun katili indirimsiz müebbet aldı, annesi ...
Antalya'ya 5 ayda 747 bin turist geldi
YEREL HABERLER Antalya'ya 5 ayda 747 bin turist geldi
3 çocuk annesi kadın ormanda asılı bulundu, doktor kızı olay yerinde fenalık geçirdi "Hakkınızı helal edin ormana gidiyorum" dedi, cesedi bulundu
YEREL HABERLER 3 çocuk annesi kadın ormanda asılı bulundu, doktor ...
Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi’ndeki dükkanların teslimi gün sayıyor
YEREL HABERLER Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi’ndeki ...