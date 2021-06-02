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Finliler ülkelerindeki belediye seçimleri için sandığa gitti

DHA

Finliler ülkelerindeki belediye seçimleri için sandığa gitti


Burcu MUTLU-Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan Finlandiyalılar, ülkelerindeki belediye meclisi seçimleri için sandık başına gitti. 2 gün sürecek seçimler kapsamında Finlandiya'da ikameti olanlar oy kullanabilecek.
Finlandiya'da 13 Haziran Pazar günü yapılacak olan belediye meclis üye seçimi öncesinde Alanya'da yerleşik yaşayıp ikameti ülkelerinde bulunan ya da tatil için ilçeye gelen seçmenler için sandık kuruldu. İlçedeki otelde hazırlanan sandıklarda Finlilerin oy kullanma işlemleri başladı. Seçimlerin 2 gün süreceği belirtilirken, Alanya'da yaklaşık 100, Ankara'da da 20 kişinin oy kullanması bekleniyor. Finlandiya'daki belediye meclisi seçimlerinde 287 belediyede 30 bine yakın meclis üyesi adayının olduğu öğrenildi.
'CUMHURBAŞKANLIĞI VE MİLLETVEKİLLİĞİ SEÇİMİNDE SEÇMEN SAYISI DAHA FAZLA'
Seçimlerle ilgili bilgi veren Finlandiya Konsolosu Raimo Pahkasalo, "Finlandiya'nın belediye meclis üyesi ön seçimleri Alanya'da ve Ankara'da gerçekleşiyor. Bu belediye meclis seçimleri normalde hep nisanda yapılıyor ama pandemiden dolayı bu yıl hazirana ertelendi. Belediye meclis seçimlerinde sadece Finlandiya'da ikameti olanlar oy kullanabiliyor. Bundan dolayı seçmen sayısı biraz daha az. Normalde cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde daha fazla seçmen oy kullanıyor. Şu anda bizim Alanya için beklentimiz yaklaşık 100 seçmen gelip oy kullanacak. Finlandiya ve Finlandiya'nın Ankara Büyükelçiliği için burada fahri konsolosluğun olması çok önemli. Bu şekilde Alanya'da da bu tür seçimler yapılabiliyor. Ankara'da büyük ihtimal 20 kişi oy kullanacak. Alanya'da çok fazla Finli oturduğu için burası her zaman en kalabalık yer oluyor" dedi.
'BURADA OLSAM BİLE ÜLKEMİN SEÇİMİNE KATKI SAĞLADIĞIMDAN DOLAYI MUTLUYUM'
Alanya'da 7 yıl önce ev alan ve sık sık Finlandiya'dan gelip, burada tatil yapan İnga Liisa İivonen, "Oy kullandığım için çok mutluyum. İlk önce burada oy kullanılmaz diye düşündüm ama sonra görünce çok sevindim. Burada olsam bile ülkemin seçimine katkı sağladığımdan dolayı mutluyum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU-Engin ANAK
2021-06-02 15:19:20

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