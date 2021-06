Böcek, yerel sanatçılarla bir araya geldi

Ali Koç her şeyi anlattı!

Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu’na bağlı Antalyalı yerel sanatçılar, müzisyenler ve tiyatro oyuncuları Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile bir araya geldi. Başkan Böcek, yaklaşık 2 binin üstünde olan yerel sanatçıya destek vermekten mutluluk duyduklarını belirterek, “Sizlerin adına yapılabilecek ne varsa yapmaya hazırız. Dün yanınızdaydım, bugün yanınızdayım yarın da yanınızda olacağım” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, pandemi döneminde sanatlarını icra edemeyen yerel sanatçılara belediyenin her türlü kültür etkinliklerinde yer vererek, destek sağladı. Yaklaşık bir yıldır iki bine yakın Antalyalı yerel müzisyen ve tiyatro oyuncusu, Büyükşehir Belediyesi’nin mobil konserleri başta olmak üzere online konser ve tiyatro gösterileri ile bu zor dönemde sanatlarını icra ederek, halkla buluştu. Sanatçılar, Böcek ile bir araya geldi. Ziyarete, Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu Antalya İl Başkanı Sinem Çevik Bakarlar, özel tiyatrolar adına Muhammet Büyüktepe, Bülent Patoğlu, yerel sanatçılar ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Okan Yavuz katıldı.



“Her zaman yanınızdayım”

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Pandemi nedeniyle Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Okan Yavuz’a yerel sanatçılara her türlü desteğin verilmesi talimatını verdiğini hatırlatan Başkan Böcek, “Güzel Antalya’mız tarih, turizm, tarım var ama kültürel anlamda sizlerin sayesinde daha da güzelleşiyor. Pandemi döneminde birçok kesim, esnafımız, sanatçılarımız zora düştü. Belediyelerimiz bile zora düştü. Sanatçılarımıza neler yapılabilir, esnafımıza neler yapabiliriz diye düşündük. Kimseyi ötekileştirmeden siyasi görüşüne bakmadan hizmet etmeye çalıştık. Antalya Özel Tiyatrolar Birliği kurduk. Müzisyenlerimize katkı koymaktan mutluluk duyduk. Antalya’da iki binin üzerinde yerel sanatçı var. Kültür etkinliklerimize katılarak katkı koydunuz. Konserler verdiniz. 19 ilçemizi karı karış cadde sokak demeden gezerek konserler verdiniz. Online tiyatro oyunlarıyla evlere konuk oldunuz. Vatandaşlarımız size sokaktan evlerinin balkonlarından bayraklarıyla destek oldu alkışladı. Sizlerin adına yapılabilecek ne varsa yapmaya hazırız. Hep beraber önerileriniz ne ise dün yanınızdaydım, bugün yanınızdayım yarın da yanınızda olacağım” diye konuştu.



“Öncü oldunuz”

Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu Antalya İl Başkanı Sinem Çevik Bakarlar, 16 aydır iş sahalarının kapalı olmasından dolayı büyük sıkıntı yaşadıklarını belirtti. Antalya’da sanatçı sayısının oldukça yüksek olduğunu belirten Bakarlar, “Bu konuda bize her daim öncülük sağladınız. Bundan sonraki süreçte daha güzel günler de daha büyük etkinliklerde daha büyük kitlelere ulaşabileceğimiz projelerle bir arada olmak isteriz” dedi.



“Sayenizde üretiyoruz”

Tiyatro Sanatçısı Bülent Patoğlu da pandemi döneminde sanatçılar olarak Başkan Böcek’ten büyük destek gördüklerini belirterek, “Birlik olalım çağrınızla beraber başlayan bir süreçte dijital platformla sizin sayenizde tanıştık. Sizin bütün tiyatrocu, oyuncu, müzisyen arkadaşlarımıza böyle bir desteği başlatmış olmanız bizim için unutulmaz bir şey. Artık üretiyoruz. Evlere kapanmışlığımız bitti. Tamamen üreten kente hizmet eden tiyatrolar haline dönüştük. Bu bizim için mutluluk veren bir şey” dedi.



“Üretememenin sıkıntısı büyük”

Zor zamanlar yaşadığını anlatan Kırmızı Kalem Sanat Topluluğu’ndan Ebru Ekmekçi de, “Pandemi süreci bizi çok etkiledi. Hem maddi olarak hem de üretememenin sıkıntısını yaşadık. Bir platform oluşturuldu ve bu platformda bize çok büyük destek verildi. Bu sayede biz hem güzel projeler ürettik hem üretmenin keyfini yaşadık. Hem de maddi olarak ta destek almış olduk” diye konuştu.



“Desteklerini esirgemediler”

Beyoğlu Sanat Topluluğu’ndan Muhammet Büyüktepe, “Tiyatrolar çok zor zamanlar geçirdi. Kiralarımız birikti. Atölyelerimizin ödemeleri birikti. Oyuncularımız kendi içinde sıkıntılara düştü derken bir proje geliştirdik. ‘Biz birlikte yaparız sloganı’ ile belediyenin kapısını çaldık. Projelerimizi sunduk. Bizi sıcak karşıladılar ve desteklerini esirgemediler. Şuan daha güçlüyüz yere daha sağlam basıyoruz” şeklinde konuştu.

