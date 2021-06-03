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DJ Ömer Ali Dönmez “Müziğe olan aşkım pandemide sıkıntıları yenmemi sağladı”

İHA

DJ Ömer Ali Dönmez “Müziğe olan aşkım pandemide sıkıntıları yenmemi sağladı”

Salgın dolayısıyla eve kapanma sürecini müzik anlamında iyi bir şekilde değerlendirdiğini söyleyen DJ Ömer Ali Dönmez ayrıca, “Müziğe olan aşkım pandemide sıkıntıları yenmemi sağladı” dedi.
Bir yılı aşkın süredir pandemi dolayısıyla tüm sektörler gibi müzik ve eğlence sektörü de sekteye uğradı. Fakat eve kapanma sürecini müzikle birlikte daha iyi atlattığını ifade eden DJ Ömer Ali Dönmez, müziğe olan tutkusunu da şu şekilde anlattı;
“Bazı insanlar işini para kazanmak için bazıları da sadece sevdiği için yapar. Ben para kazanmasam da başka bir iş yapmayı düşünemiyorum. Müzik benim için bir iş olmanın çok ötesinde, bir yaşam biçimi, hatta aşk. İnsan aşkı ile birlikte olunca başka bir şeye ihtiyaç duymaz. İşte pandemi döneminde tam da böyle oldu. Ben ve tek aşkım olan müzik, çok güzel zamanlar geçirdik. Harika listeler yaptım. Eğlence mekânları açılınca sevenlerim ile birlikte olmak için sabırsızlanıyorum.”
DJ Ömer Ali Dönmez müzik ile iç içe olmanın hatta müziği bir sanattan çok işe çevirmenin kendisini mutlu ettiğini de dile getirerek, “Son iki yıldır tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de birçok sıkıntı ve probleme yol açan korona virüs salgını müzik ve eğlence sektörüne çok derin bir darbe vurdu. Müzik ve eğlence sektörü bu pandemi ile birlikte kepenk kapatmak zorunda kaldı” dedi.
Herkesin evde oturduğu şu sıralarda kendisi de evde oturmaya başlayan ve yasaklara uyan DJ, “Yoğun iş temposuna alışmış birisi olarak maalesef ilk başlarda çok zorlandım. Ama evde küçük bir stüdyo kurdum. İşimin müzik olması ve müziği çok seven birisi olarak evde oturduğumuz bu günleri değerlendirdim. İşime daha çok odaklandım ve daha çok müzik ile daha fazla içli dışlı olmaya başladım. Bu benim işim olmasından çok severek yaptığım bir şey” dedi.
Müzik ile çok küçük yaşlarda tanışan ve iç içe olmaya başlayan Dönmez, DJ’liğe nasıl başladığını anlatarak, “Çocukluğumdan bu yana müzik ile iç içeyim, bunu mesleğe dönüştürdüğüm için çok şanslıyım. Yaklaşık olarak 5 yıldır DJ’lik yapıyorum ve bu alanda çok başarılı işler geliştireceğim. Dünya genelinde çalışmalarını yakından takip ettiğim ve beğendiğim ünlü DJ’ler var. Ben de performansımı birçok ülkede sergileyeceğim” diye konuştu.

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