Pandemi internet, sosyal medya ve alışveriş bağımlılığını arttırdı Uzmanlar uyarıyor: “Yatmadan 1 saat önce telefonu bırakın” “Toplumun yüzde 14’ü internet bağımlısı” "Kadınlar alışveriş bağımlılığına daha yatkın”

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğr. Gör. Dr. Ali Erdoğan, pandemi döneminin internet, sosyal medya ve alışveriş başta olmak üzere bağımlılıkları arttığını söyledi.

Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölüm Başkanlığı tarafından, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalından Öğr. Gör. Dr. Ali Erdoğan'ın konuk olduğu "Pandemi Sürecinde İnternet Bağımlılığı ve Diğer Davranışsal Bağımlılıklar" konulu çevrim içi etkinlik düzenlendi. Sosyal medya üzerinde canlı yayınlanan etkinliğin moderatörlüğünü Enformatik Bölüm Başkanlığı’ndan Öğr. Gör. Evren Sezgin gerçekleştirdi.



“Ruhsal hastalıklar sıklaştı”

Pandemide karantina ve sosyal izalosyan ile ruhsal hastalıkların sıklığını arttığını söyleyen Dr. Ali Erdoğan, bu süreçte yaşamanın duygusal rahatsızlık, depresyon, uykusuzluk, ölüm korkusu yalnızlık, kaçınma davranışı, bulaştırma endişesi, insanlardan uzaklaşma gibi sonuçları olduğunu söyledi. Dr. Erdoğan, bu rahatsızlıkların yanında bu sürecin internet bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı, alışveriş bağımlılığı, alkol ve madde kullanımı gibi çeşitli bağımlılıkları ciddi oranda arttığını ifade etti.



“Toplumun yüzde 14’ü internet bağımlısı”

Pandemi sebebiyle internet kullanımının ve bilgisayarda geçen sürenin arttığını ifade eden Dr. Erdoğan, normal kullanımın ve bağımlılığın ayırt edilmesinde belli kriterlerin olduğunu söyledi. Dr. Erdoğan, bağımlılıktan söz edilebilmek için kişide internet kullanımıyla ilgili aşırı meşguliyet olması, kontrol kaybı, düşündüğünden ve planladığından daha fazla internette kalma, olumsuz etkilerine rağmen internet kullanmayı sürdürme, diğer hobilere boş zaman faaliyetlerine ilgi kaybı, internet erişimi olmadığı zaman yoksunluk hissetme, internet kullanım sürecini sürekli arttırma ihtiyacı, olumsuz duyguları hafifletmek için internet kullanımı gibi bulguların olması gerektiğini dile getirdi. İnternet bağımlılığının toplumda yüzde 614 oranında yaygınlık olduğu belirten Dr. Erdoğan, internet bağımlısı kişilerde yüzde 50 oranında başka bir psikiyatrik hastalık olduğu, yüzde 38 oranında alışveriş, kumar gibi başka bağımlılıklar görüldüğü, duygudurum bozukluğu, kaygı bozukluğu olduğunu ifade etti.



“Kadınlar alışveriş bağımlılığına daha yatkın”

Pandemi döneminde en çok artan bağımlılıklardan bir diğerinin de internet üzerinden ve çeşitli uygulamalar üzerinden kolayca yapılabilmesi sebebiyle alışveriş bağımlılığı olduğunu söyleyen Dr. Erdoğan, bağımlı kişinin, gereksinimi olmayan ürünleri satın almanın önüne geçememesi olarak tanımlandığını ifade etti. Alışveriş bağımlılığının her bütçeye sahip kişide görülebildiğini söyleyen Erdoğan, başlangıç yaşının 20’li yaşlar olduğunu ve kadınlarda daha sık görüldüğünü belirtti.



“Egzersiz de bağımlılığa dönüşebilir”

Egzersiz yapmanın ruhsal ve fiziksel olarak pek çok faydasının bulunduğunu belirten Dr. Erdoğan, egzersizin bağımlılığa dönüşmesinin abartılı bir şekilde yapılması, yaşamını egzersiz çerçevesinde algılayıp planlaması ve sosyal, mesleksel iyilik halini bozacak şekilde aşırı yapılmasıyla oluşacağını söyledi. Dr. Erdoğan, egzersiz bağımlılığının görülme sıklığının yüzde 3 olduğunu, gençlerde ve erkeklerde daha sık görüldüğünü ve genelde mükemmelliyetçi kişilerde görüldüğünü de sözlerine ekledi.



“Yatmadan bir saat önce telefonu bırakın”

Çeşitli bağımlılıklarla mücadelede yapılması gerekenlere dikkat çeken Dr. Erdoğan, günlük yaşamın düzenlenmesi, günlük rutinlerin biyolojik ritmin korunması, internet ve sosyal medyada geçirilen zamanın kontrol edilmesi, yakınlarıyla bağlantı içinde olup ilişkilerin geliştirilmesi, yanlış ve aşırı bilgi yükünden kaçınılması, düzenli olarak spor yapılması, hobilere zaman ayırılması, her gün aynı saatlerde uyuyup uyanılması, yatmadan bir saat önce elektronik cihazları kullanmayı bırakmanın gerektiğini söyledi. Dr. Erdoğan, kişinin kendisinde veya yakınında bağımlılık olduğu ile ilgili şüphe duyulduğunda ve kendi kendine bırakma girişimleri başarılı olmadığı takdirde mutlaka bir psikiyatri hekimine başvurulması gerektiğini söyledi. Bağımlılığın terapiler, motivasyonel görüşmeler, ilaç tedavileri, aile tedavisi, eğitim ile tedavisinin de mümkün olduğunu söyledi. Yoğun ilgi gören etkinlik soru cevap kısmıyla sona erdi.



“Hedef teknolojinin doğru kullanılması”

Etkinlik sonrasında değerlendirmelerde bulunan Enformatik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Fırat Yücel ise Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü olarak, bilişim teknolojilerinin doğru kullanımı konusunda toplumu bilinçlendirmeyi amaçladıklarını vurguladı. Bölüm Başkanı Fırat Yücel, “İnternet bağımlılığı konusunda düzenlediğimiz çevrimiçi etkinliğimize ilgi büyüktü. Özellikle pandemi ile birlikte, bireyleri psikolojik, sosyal, ekonomik ve sağlık açısından olumsuz şekilde etkileyen teknoloji bağımlılığı konusunda farkındalığın artırılmasına yönelik etkinliklerimiz devam edecek” şeklinde konuştu.

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