Deniz Kaplumbağalarını koruma, izleme ve tanıtım faaliyetleri işbirliği protokolü imzalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Deniz Kaplumbağalarını koruma, izleme ve tanıtım faaliyetleri işbirliği protokolü imzalandı

İHA

Deniz Kaplumbağalarını koruma, izleme ve tanıtım faaliyetleri işbirliği protokolü imzalandı

Kemer Belediyesi ile S.S. Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi Deniz Kaplumbağaları Koruma, İzleme Ve Tanıtım Faaliyetleri İşbirliği Protokolü imzalandı. Protokol Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Ulupınar Mahallesi Muhtarı Habib Altınkaya ve Çıralı Mahallesi Muhtarlığı Azası Ramazan Şahin tarafından imzalandı.
Protokol gereğince, Çıralı Kumsalı ve Çıralı ile Tekirova arasındaki küçük koylardan Maden Koyu, Beycik Bükü, Boncuk Bükü, Küçük Boncuk Koyu ve Mehmetli (Tekirova) Bükü kumsalları Deniz Kaplumbağası popülasyonlarının araştırılması, izlenmesi ve korunması faaliyetleri ile ilgili Kemer Belediyesi, S.S. Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifine araç gereç, personel desteği sağlayacak, deniz kaplumbağaları ile ilgili ulusal ve uluslar arası alanlarda, fuarlarda gerekli tanıtım faaliyetlerini yaparak, bu konularda levha tabela, afiş ve broşür yaptıracak.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, protokolün hayırlı olmasını dilerken “ Çıralı bizim gözbebeğimiz olan bir yer. Özellikle dünyaca ünlü sahili ve Deniz Kaplumbağalarının burada yuvalandıkları, yumurtladıkları ve denizle buluştukları çok özel bir bölgemiz. Kemer Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi bölgeye ayrı bir hassasiyet gösteriyoruz. Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi ile birlikte Deniz Kaplumbağaları Koruma, İzleme Ve Tanıtım Faaliyetleri İşbirliği protokolünü imzaladık. Hayırlı olsun” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Osmanlı mimarisi düğmeli ev statüsündeki tarihi ilkokul restore edilip yeniden ayağa kaldırıldı
YEREL HABERLER Osmanlı mimarisi düğmeli ev statüsündeki tarihi ...
1 yıl içerisinde iki kez silahlı soyguna uğrayan kuyumcu: “Millet benimle dalga geçiyor” Feyzi Bulce: “Millet geliyor, ‘Siz nasıl kuyumcusunuz nasıl soyuluyorsunuz” diye dalga geçiyor” “O an gözümün önüne gelince dünyam yıkılıyor” "Geceleri gözüme uyku girmiyor" “Son soygundaki şüphelinin bulunmasını istiyorum”
YEREL HABERLER 1 yıl içerisinde iki kez silahlı soyguna uğrayan ...
Pandemi internet, sosyal medya ve alışveriş bağımlılığını arttırdı Uzmanlar uyarıyor: “Yatmadan 1 saat önce telefonu bırakın” “Toplumun yüzde 14’ü internet bağımlısı” "Kadınlar alışveriş bağımlılığına daha yatkın”
YEREL HABERLER Pandemi internet, sosyal medya ve alışveriş ...
Alanya’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Alanya’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Dere yatağına düşen kişiyi kurtarma seferberliği Kargıları kesmek isterken 6 metre derinliğindeki dere yatağına düşen şahıs ağır yaralandı
YEREL HABERLER Dere yatağına düşen kişiyi kurtarma ...
Antalya'da 'kasırga' operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 22'si adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Antalya'da 'kasırga' operasyonunda gözaltına alınan ...
Seralar, kuluçkaya yatan kuşlara da yuva oldu Kuşlar, yavrularını yuva yaptıkları seralarda büyütüyor Seraların içindeki yuvalar çiftçiler tarafından özenle korunuyor
YEREL HABERLER Seralar, kuluçkaya yatan kuşlara da yuva oldu Kuşlar, ...
Akut Birim Sorumlusu Sevgül'den doğada hayatta kalma önerileri AÜ Spor Bilimleri Fakültesi Doğa Sporları Öğretim Görevlisi ve AKUT Antalya Birim Sorumlusu Yılmaz Sevgül: "Gençler malzemeye kolay ulaşıp, bu malzemeyle doğaya çıkıyorlar. Bu kadar basit değil" "Her şeyi sanal ortamda görüp öğrenip doğada uygulamaya çalışıyorlar" "Tehlikeleri önlemek için yapılması gereken ilk iş dağ rehberliği siteminin getirilmesidir" "Rotaların sağlıklı şekilde işaretlenmesi, abartılı değil gerekirse ince kılavuz ipler çekilebilir" "Sık girilen bölgelerle ilgili uyarı levhaları, işaretlemeler yapılmalıdır" "Milli Parklarla ilgili saha görevlilerince giriş çıkışlar kontrol edilmeli, kişilerin malzemelerinin uygun olup olmadığı araştırılmalıdır"
YEREL HABERLER Akut Birim Sorumlusu Sevgül'den doğada hayatta kalma ...
DJ Ömer Ali Dönmez “Müziğe olan aşkım pandemide sıkıntıları yenmemi sağladı”
YEREL HABERLER DJ Ömer Ali Dönmez “Müziğe olan aşkım pandemide ...
Kemal Şahin: “Turizme güven tam, yatırım yapmaya devam”
YEREL HABERLER Kemal Şahin: “Turizme güven tam, yatırım yapmaya ...
350 jandarmanın katıldığı 'Kasırga' operasyonunda 22 gözaltı
YEREL HABERLER 350 jandarmanın katıldığı 'Kasırga' operasyonunda 22 ...
Koronavirüs salgınında can kaybı 47 bin 768'e yükseldi
YEREL HABERLER Koronavirüs salgınında can kaybı 47 bin ...
Antalya'da uyuşturucu ve yağma çetesine 'Kasırga' operasyonu: 26 gözaltı Alıkoydukları vatandaşları darp ederek senet imzalatan çete liderinin evinden FETÖ elebaşının CD'leri çıktı Şüpheli hakkında ayrıca FETÖ / PDY terör örgütüne üye olmaktan adli işlem başlatıldı
YEREL HABERLER Antalya'da uyuşturucu ve yağma çetesine 'Kasırga' ...
Mali müşavirden Sinovac’a 50 TL ile Atatürk kartpostalı teşekkür mektubu Süleyman Yıldırım: "Amacım jest yapmaktı, kartpostallar daha önemli"
YEREL HABERLER Mali müşavirden Sinovac’a 50 TL ile Atatürk ...
Uçuş yapmaya hazırlanan yamaç paraşütçüsü rüzgarın azizliğine uğradı Sert esen rüzgar, paraşütçüyü havalandırıp yere savurdu
YEREL HABERLER Uçuş yapmaya hazırlanan yamaç paraşütçüsü rüzgarın ...
Araba şarampole devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Araba şarampole devrildi: 1 yaralı
Başkan Şahin:" Diğer ilçelerden getirilen sokak hayvanları Aksu'ya bırakılıyor"
YEREL HABERLER Başkan Şahin:" Diğer ilçelerden getirilen sokak ...
Böcek, yerel sanatçılarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Böcek, yerel sanatçılarla bir araya geldi
Antalya’da 10 gündür haber alınamayan dağcı havadan karadan aranıyor Ekipler karadan arama çalışmalarının yanı sıra bölgeyi paramotor ile tarıyor
YEREL HABERLER Antalya’da 10 gündür haber alınamayan dağcı havadan ...
Mağazada asma tavan çöktü, müşteriler dışarı koştu
YEREL HABERLER Mağazada asma tavan çöktü, müşteriler dışarı koştu
Finliler ülkelerindeki belediye seçimleri için sandığa gitti
YEREL HABERLER Finliler ülkelerindeki belediye seçimleri için ...
Asırlardır sönmeyen Yanartaş, kesin korunacak hassas alan ilan edildi
YEREL HABERLER Asırlardır sönmeyen Yanartaş, kesin korunacak hassas ...
'ÇED gerekli değildir' kararı iptal oldu, 8 bin dönüm meyve bahçesi kurtuldu
YEREL HABERLER 'ÇED gerekli değildir' kararı iptal oldu, 8 bin dönüm ...
Tütüncü, ilk yardım kursu dersine katıldı
YEREL HABERLER Tütüncü, ilk yardım kursu dersine katıldı