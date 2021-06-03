BESYO hazırlık öğrencileri, antrenman ve sınavlarda ter döküyor

Muratpaşa Belediyesi’nin spor bilimleri fakülteleri, beden eğitimi ve spor yüksekokullarına yönelik ücretsiz hazırlık kursunda öğrenciler hem antrenmanlarda hem de deneme sınavlarında ter döküyor.

Belediyenin ücretsiz kursuna bu yıl 50 öğrenci katılıyor. Kursta, öğrenciler bir yanda antrenörler ve spor eğitmenleriyle antrenmanlarını sürdürürken diğer yandan özel yetenek sınavına girmek için aşmaları gereken TYT’ye yönelik deneme sınavlarına giriyorlar.

Hem sahada hem de sınıfta ter döken öğrenciler, son olarak belediyenin Memurevleri Mahallesi’nde bulunan destek eğitim kurs merkezinde iki ayrı oturumda gerçekleştirilen deneme sınavına girdi. Sınavda, covid19 salgını dolayasıyla tüm önlemler alındı. Tek kişilik sıralarda oturan öğrencilerin sınav sırasında maskelerini çıkarmalarına izin verilmedi.

Muratpaşa Belediyesi’yle sınava hazırlanan İdil Akyol, belediyenin kursunu internette görüp başvurduğunu söyledi. Çok kısa sürede kendisine dönüldüğünü ve bir toplantının ardından antrenmanların başladığını aktaran Akyol, “Sadece fiziki olarak değer deneme sınavlarıyla TYT’ye de hazırlanıyoruz. Psikolojik olarak destek de oluyorlar” diye konuştu. Şahin Benk ise Muratpaşa Belediyesi sayesinde üniversiteye hazırlandığını belirterek, “Hocalarımız sayesinde güzel bir şekilde ilerliyoruz. İyi sonuçlar alacağız” dedi.



Belediye Başkanı Ümit Uysal, spor bilimleri fakülteleriyle beden eğitimi ve spor yüksekokullarına yönelik hazırlık kursunun ilkini 2019’da düzenlediklerini söyledi. Uysal, ilk yılında kursa 12 gencin kayıt yaptırdığını ve 8’inin üniversite hayalinin gerçekleştiğini aktardı. Geçen yıl pandemi nedeniyle kursu açmadıklarını belirten Başkan Uysal, “Bu yıl hazırlıklara çok daha erken başladık. Kesintiler olsa da kursumuz devam ediyor. Gençlerimizin çok iyi sonuçlar alacağına inanıyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.