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Kanseri yenen İlana'dan aynı hastalıkla mücadele eden çocuklara vakıfla destek

DHA

Kanseri yenen İlana'dan aynı hastalıkla mücadele eden çocuklara vakıfla destek


Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA)NEW York'ta, kemik kanseri türü olan 'Ewing sarkomu' nedeniyle sol bacağından 15 kez ameliyat olan, 9 kür de kemoterapi gören Azerbaycanlı İlana Koenig (12), hastalığı yendikten sonra kumbarasındaki 900 dolar ile anne ve babası adına ABD'de kurulan vakıf ile kendisiyle aynı kaderi paylaşan çocuklara yardım ediyor. İlana, bugüne kadar ABD, Türkiye ve Azerbaycan'da 300 kanser hastası çocuğa destek verdi. Kendisi için 'kanser savaşçısı' diyen İlana, hayalinin ise Tarkan ve Hadise ile düet yapmak olduğunu söyledi.
New York'ta yaşayan Azerbaycanlı İlana Koenig, 8 yaşındayken, çocukluk çağı kanseri tanısı aldı. 'Ewing sarkomu' nedeniyle yaklaşık 1,5 yıl hastanede yatan, 9 kür kemoterapi alan, sol bacağından 15 kez ameliyat olan küçük kız, kanseri yenmeyi başardı. Zor geçen tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan İlana, ailesine, kendisiyle aynı kaderi paylaşan kanserli çocuklara yardım etmek istediğini söyledi. Bu amaçla vakıf kurmak istediğini söyleyen İlana'ya, 20 yıl üst düzey yöneticilik yapan annesi Rena Koenig, iş insanı babası Scott Koenig ile 9 yaşındaki kız kardeşi Sabrina Danielle Koenig de destek verdi.
Geçen yıl Şubat ayında İlana'nın kumbarasındaki 900 dolarla anne ve babası adına kurulan 'Koenig Childhood Cancer Foundation', toplanan bağışlarla ABD, Türkiye ve Azerbaycan'da maddi durumu iyi olmayan kanser hastası çocukların tedavi masraflarını üstlenmeye başladı. İlana, bu sayede bugüne kadar 300 kanserli çocuğa yardım eli uzattı. Küçük İlana'nın bu çabasına, ABD basını da destek verdi. CBS News ve NBC News televizyon kanalları ile Radio City'ye konuk olan İlana, kurduğu vakfın hikayesini anlatınca senatörler, iş insanları ve şirketlerden de vakfa destek gelmeye başladı. ABD'li oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez dahil ünlüler de İlana'nın sesini duymaya başladı. 
'KALBİMDE VE BEDENİMDE İZLERİ GEÇMEYECEK'
Zorlu geçen hastalık sürecinden sonra sağlığına kavuştuğunu belirten İlana, kendisini 'kanser savaşçısı' olarak nitelendirdiğini söyledi. İlana, "Bu çocukları benden başka kim anlayabilir ki? Kanseri yendim ama kalbimde ve bedenimde izleri hiç geçmeyecek" dedi.
Hastalık sürecinden sonra kanserli çocuklara yardım için sadece 900 dolar ile vakfın kurulduğunu anlatan İlana, "Kısa sürede Türkiye, Azerbaycan ve Amerika'da 300 kanser hastası çocuğun yanında olduk, maddi ve manevi destek verdik. Bugüne kadar dünyanın her yerindeki kanser hastası çocuklara 3 bin hediye yolladık" diye konuştu. 
Ünlü isimlerin de vakfa destek verdiğini söyleyen İlana, "Selena Gomez mesela. O da vakfımıza destek veriyor. Kendisiyle çevrim içi görüştük. Benimle düet de yaptı" dedi. 
'HAYALİM VAR'
Eğitiminin yanı sıra özel müzik dersleri alan, şarkı söyleyip, dans eden İlana, bir de hayali olduğunu söyledi. Tarkan ve Hadise ile düet yapmak istediğini belirten İlana, ünlü sanatçılarla birlikte şarkı söylemenin kendisini çok mutlu edeceğini kaydetti. İlana, kanserle mücadele eden çocuklara "Her zorluğu yenebilirsin" mesajını da verdi.
'BU KAHRAMAN KIZIN ANNESİ OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM'
Kızının vakıf kurma düşüncesine büyük destek verdiklerini belirten Rena Koenig ise İlana'nın annesi olduğu için gurur duyduğunu söyledi. Koenig, kızının 8 yaşında hastalığa yakalandığını anlatırken, 'kanser' sözcüğünü ilk duyduklarında 'ölüm hükmü' duymuş gibi hissettiklerini kaydetti. İlana'nın hastalığı sürecinde aile olarak 1,5 yıl neredeyse hastanede yaşadıklarını belirten Rena Koenig, "İlana 9 kemoterapi aldı, sol bacağından 15 ameliyat geçirdi. Saçlarını kaybetti. Her kemoterapiden sonra onu kaybetme korkusu yaşadık. Çok şükür İlana kanseri yendi" dedi.
İlana'nın 'kanser savaşçısı' olarak yaşadığı hastalık sürecini ve deneyimlerini çeşitli toplantılarda konuşmacı olarak anlattığını söyleyen Koenig, "İlana, kanserle mücadele eden diğer çocuklara yardım etmek için vakıf kurmak istediğini söyledi. 2020 Şubat ayında vakfını kurduk. Ben ve eşim Scott, İlana'ya destek olduk. Bu kadar kısa sürede vakıf, ünlü isimlerden de destek görmeye başladı. Onların desteğini kazandı" diye konuştu.
TEDAVİ MASRAFLARINI ÜSTLENDİ
Kurulduğundan bu yana vakfın ABD, Türkiye ve Azerbaycan'da 300'den fazla kanser hastası çocuğa maddi ve manevi destek verdiğini belirten Rena Koenig, "İlana, o çocukların bazılarının tedavi masraflarını, bazılarının ilaçlarını, bazılarının yol masraflarını karşıladı. Manevi destek de oldu. Türkiye ve Azerbaycan'dan kanser hastası çocuklara New York'tan 2 bin 500'den fazla hediye gönderdi. İlana kanserle ilgili farkındalık için diğer çocukların sesi oluyor" dedi. 
EWING SARKOMU 
'Ewing sarkomu' genellikle kemikte başlayan, tipik olarak pelvis (kasık bölgesi), göğüs duvarı veya bacaklarda ortaya çıkan bir kanser türüdür. Çoğunlukla çocuklarda ve gençlerde görülür. 'Ewing sarkomu'nu ilk olarak 1921 yılında James Ewing tanımlamıştır, nadir kanser türü olarak tüm çocukluk çağı kanserlerinin yüzde 1,5'ini oluşturur. 'Osteosarkom'dan sonra çocukluk çağında en sık görülen ikinci kemik kanseri türüdür.DHA-Genel Türkiye-Antalya Selma KUNAR
2021-06-03 12:51:55

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