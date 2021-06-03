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Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde hafta içi yoğunluğu Rüzgara rağmen sahillerde yoğunluk oluştu, mesafeli şezlonglar boş kaldı, sosyal mesafe kıyıda sıfıra indi

İHA

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde hafta içi yoğunluğu Rüzgara rağmen sahillerde yoğunluk oluştu, mesafeli şezlonglar boş kaldı, sosyal mesafe kıyıda sıfıra indi

Rüzgara rağmen hava sıcaklığının 30 dereceyi bulduğu turizm kenti Antalya'da sahillerde yoğunluk oluştu. Sahilde sosyal mesafeli şezlongların boş olduğu, yoğunluğun daha çok kıyı kesiminde olduğu görüldü.
Turizm kenti Antalya'da iki gün önce yağan yağmurun ardından bugün de rüzgar etkisini gösteriyor. Rüzgara rağmen kentte hava sıcaklığı 30 dereceye yaklaşırken, deniz suyu sıcaklığı ise 23 olarak ölçüldü. Piknik ve mesire alanlarında etkinliklerin serbest bırakıldığı Antalya'da, bu alanlarda insanların yoğun olduğu görüldü. Yerli ve yabancı turistlerin adresi ise dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili oldu. Sahile gelenlerin kıyının arka bölümünde sosyal mesafe kuralına göre yerleştiği görülürken, kıyıda ise sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği gözlemlendi. Dalgaya rağmen denizin keyfini çocuklar ve aileleri çıkardı. Sosyal mesafeye göre dizayn edilen şezlonglarda ise çok az kişinin olduğu görüldü.

"Mesafeyi koruyarak dinleniyoruz"
Arkadaşlarıyla sahile gelen üniversite öğrencisi Melih Şentürk, “Okullarımız kapandığı işim dışarı çıkmaya başladı. Pandemiden dolayı uzun süredir çıkmıyorduk yasaklar vardı. Bize de iyi geldi güneşi bir günde denize geldik. Kalabalıktan uzak durarak sosyal mesafeyi koruyarak dinleniyoruz. Maskemi denize girinceye kadar çıkarmadım. Daha tam normalleşmedik. O nedenle dikkat ediyoruz" dedi.

"Kıyıda yoğunluk var"
Emekli Ali Akın, “Açık havada olmak güzel. Burada bulaş olması daha zor ama dikkat etmek gerekir. Alınan önlemleri yerinde buluyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi de sosyal mesafeli yerleri yaptı. Uzun süre evde kalmaktan bunalmıştık, alınan son karar güzel oldu. İnsanların sosyalleşmesi çok önemli. Kıyı kesiminde yoğunluk var. Açık havada mesafe kuralına dikkat etmezseniz, bir şey olmayacak diyemezsiniz. Sahile geldiğim zaman güneşleniyorum, kitap okuyorum, emekliliğin tadını çıkarıyorum” diye konuştu.

"Hava çok güzel"
Sahilde vakit geçiren Çiğdem Derya Gökçe, “Bugün kendimize zaman ayırdık, işler yoğunlaşmaya başladı. Güneşlenip esmerleşmek istedik. Müzik dinliyorum sahili ve insanları izliyorum. Hava çok güzel, denizi izleyerek kendimi rahatlatıyorum” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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