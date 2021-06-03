Kayıp kampçıyı arama çalışmaları 11'inci gününde



İbrahim LALELİLevent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kemer ilçesine kamp yapmaya gelen, fotoğraf çekmek için dağlık bölgeye çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Mustafa Yıldırım'ı (60) arama çalışmaları 11´inci gününde de devam ediyor.

Kemer'e bağlı Ulupınar Mahallesi'ndeki Çıralı'da kamp alanına gelerek tatilini geçiren Mustafa Yıldırım, 24 Mayıs'ta fotoğraf çekmek için dağlık alana gitti. Yıldırım'dan bir daha haber alamayan ve telefonla da ulaşamayan yakınları, jandarmadan yardım istedi. Yıldırım'ın bulunması için arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmaları Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı Dağcılık Timi ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi tarafından karadan, JAK timleri tarafından da denizden yürütülüyor.

11 gündür herhangi bir ize rastlanmayan Mustafa Yıldırım'ı arama çalışmaları bugün de Çıralı, Ulupınar ve Beycik ile Maden Koyu bölgesinde yürütülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Kemer İbrahim LALELİLevent YENİGÜN

2021-06-03 15:50:02



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