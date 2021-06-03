Demre’de önce alt yapı sonra asfalt çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi, içme suyu alt yapısını yenilediği Demre’nin Gökyazı Mahallesi Ertuğrul Günay Caddesi’nde sıcak asfalt çalışmasına başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Demre’nin en işlek caddelerinden olan Gökyazı Mahallesi Ertuğrul Günay Caddesi’nde asfalt çalışması yapıyor. Daha önce kilitli parke taşı ile kaplı cadde üzerinde kazaların yaşanması ve çökme meydana gelmesi nedeniyle harekete geçen Büyükşehir Belediyesi önce caddede alt yapı çalışması gerçekleştirdi. Caddenin eskiyen içme suyu alt yapısı tamamen yenilendi. Ardından Fen İşleri Dairesi Başkanlığı cadde üzerinde sıcak asfalt çalışmasına başladı. Demre’nin en işlek caddesi olması nedeniyle ekiplerin gece gündüz sürdürdüğü çalışmalar kısa sürede tamamlanarak, yol sıcak asfaltla kaplanacak.



“Kısa sürede tamamlanacak”

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Serkan Temuçin, Başkan Böcek’in geçtiğimiz günlerde Demre ziyareti sırasında caddenin asfaltlanması yönünde talimat verdiğini belirterek, “Cadde üzerinde araç geçişi sırasında ciddi sıkıntılar yaşanıyordu. Parke taşla kaplı olması nedeniyle hem gürültü hem kaza oluyordu. Vatandaş ve esnaf büyük sıkıntı yaşıyordu. Büyükşehir Belediyesi olarak hemen çalışmalara başladık. Caddeyi kısa sürede asfaltlayacağız ve vatandaşımızın hizmetine açacağız” dedi.



“Ciddi anlamda bozulma vardı”

Çalışmaları yerinde takip eden Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya da Demre’nin en önemli ve en işlek caddesi olan Ertuğrul Günay Caddesi üzerinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmadan mutluluk duyduğunu belirtti. Başkan Kocakaya, “Caddemiz ergonomik değildi. Ciddi anlamda bozulma vardı. Hemşehrilerimiz şikayet ediyorlardı. Önce alt yapı çalışması tamamlandı. İçme suyu boruları değiştirildi. Şimdi sıcak asfalt çalışmalarına başlandı” diye konuştu.



“Basınç düşüklüğü giderildi”

Demre Gökyazı Mahalle Muhtarı Sezai Teke de içme suyu konusunda basınç düşüklüğünden kaynaklı sorunlar yaşandığını belirterek, “İçme suyu boruları yenilendi. Daha güçlü su gelmeye başladı. Asfalt işi tamamlanıp Gökyazı Mahallesi modern bir hizmete kavuşmuş olacak” dedi.

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