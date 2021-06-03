'Kasırga' operasyonunda 24 şüpheli tutuklandı (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



22 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Antalya'nın Finike ve Kumluca ilçelerinde, 350 jandarma personelinin katılımıyla düzenlenen 'Kasırga' operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 22 şüpheli, ifadeleri sonrası çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İKİ ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

Aynı operasyon kapsamında aranan 2 şüpheli de yakalandı. İşlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli de tutuklanarak cezaevine konuldu. Böylece operasyon kapsamında tutuklanan kişi sayısı 24'e yükseldi. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Finike Mahir ÇEVİREN

2021-06-03 19:02:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.