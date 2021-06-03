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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanya'da vatandaşlar Başkan Yücel ile pedal çevirdi

İHA

Alanya'da vatandaşlar Başkan Yücel ile pedal çevirdi

Alanya Belediyesi, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü kapsamında çevre dostu ve sağlıklı ulaşım aracı olan bisiklet kullanımını özendirmek amacıyla farkındalık etkinliği düzenledi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, halkla birlikte pedal çevirdi.
Alanya Belediyesi tarafından 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, KestelMahmutlarKargıcak güzergahında hayata geçirdiği bisiklet yolunda halkla birlikte pedal çevirdi. Etkinliğe Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Kıldırgıcı, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Yavuz Uysal, Türkiye Bisiklet Federasyonu eski Başkanı Emin Müftüoğlu, Alanya Belediyesi meclis üyeleri, oda ve dernek başkanları, bisikletseverler ve aileleriyle birlikte çocuklar katıldı.

Öğrencilere bisiklet hediye edildi
Başkan Yücel, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü anısına kırsal mahallelerde öğrenim gören ortaokul birincisi 12 öğrenci ve 3 özel bireye toplamda 15 bisiklet hediye etti. Çocuklar da Başkan Yücel’e hediyelerinden dolayı teşekkür etti.
Görev sürecinde özellikle bisiklet kullanımını teşvik etmek, güvenli ve konforlu ulaşım sağlamak adına oluşturdukları her prestij caddesine bisiklet yolları yaptıklarını vurgulayan Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Çağdaşlığın ve gelişmişliğin simgesi, sağlıklı ve çevre dostu bisikletin daha çok kullanılmasını teşvik etmek en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Çevre kirliliği ve gürültü yapmayan, trafikte rahatlık sağlayan, hiçbir maliyeti olmadığı gibi aynı zamanda sağlıklı yaşamamıza katkı sağlayan bisikletin bir ulaşım aracı olarak kullanılmasını arttırmak için göreve geldiğimiz günden itibaren bisiklet yolları ve prestij caddeleri projemizi hayata geçirdik” dedi.

“Bisikler yolu projemiz hızla devam ediyor”
Sahil bandında vatandaşlar tarafından takdir gören kesintisiz bisiklet yolu projesinde çalışmaların sona yaklaştığını aktaran Başkan Yücel “Tüm sahil bandımızın kesintisiz bisiklet yolları ile kaplanması için Dinek’ten Kargıcak’a kadar yaklaşık 30 km’lik bisiklet yolu projemizi hayata geçiriyoruz. KestelMahmutlarKargıcak etabında sona geldik. En kısa zamanda Alanya merkezde de kesintisiz bisiklet yolları yapmaya başlıyoruz. Akabinde de TürklerPayallarKonaklı Mahallelerimizi bisiklet yolları ile birbirine bağlıyoruz. Şu an o bölgemizdeki çalışmalarımız da devam ediyor" diye konuştu.
Başkan Yücel’e eşlik eden protokol üyeleri ve bisikletseverler KestelMahmutlarKargıcak arasında kalan 6 km’lik yolu pedallayarak geçtiler. Keyifli anların yaşandığı etkinliğin ardından varış noktasında vatandaşlara soğuk limonata ve kurutulmuş Alanya ürünlerinin yer aldığı paketler hediye edildi.

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