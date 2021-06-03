Serada kalp krizi geçirip, öldü

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA´nın Serik ilçesinde, Ümmühan Ataş (43), domates serasında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Serik´e bağlı Burmahancı Mahallesi´nde çiftçilik yapan Ümmühan Ataş, sabah saatlerinde seradaki domatesleri kontrol etmek üzere evden çıktı. Ümmühan Ataş, seraya geldikten bir süre sonra yere yığıldı. O sırada serada bulunan komşuları Ataş´ın yanına gelerek durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ümmühan Ataş´ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Ümmühan Ataş´ın cansız bedeni Serik Devlet Hastanesi´ne konuldu. Yapılan ilk incelemede kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlenen Ataş´ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi ve kesin ölüm sebebinin tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu´na gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ
2021-06-03 21:34:04
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.